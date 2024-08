[오늘의 QT] 내 뜻과 하나님의 뜻

이는 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라.(사 55:9)As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.(Isaiah 55:9)내 뜻대로 안 된다는 것은 무엇을 의미합니까. 하나님의 뜻대로 된다는 것을 의미합니다. 하나님의 백성은 기본적으로 이런 믿음 가운데 살아야 합니다. 따라서 낙심하거나 낙망할 필요가 없습니다. 믿음의 사람은 고난이 오면 걱정보다는 설렘이 다가옵니다. 나보다 나를 더 잘 아시는 하나님께서 고난을 통해 놀라운 역사를 이뤄가시기 때문입니다.하나님의 관점에서 보면 모든 것이 다르게 보입니다. 내가 간절히 원하는 것이 다른 사람에게는 정말 원치 않는 것일 수 있습니다. 나에게 순풍인 것이 다른 사람에게는 역풍일 수 있습니다. 모든 것이 내가 원하는 대로 되길 원하지만 그 모든 것이 유익하다는 보장은 없습니다.우리의 본성은 그리 선하지 않습니다. 지혜롭지도 않습니다. 이에 더하여 욕심과 욕망이 가득합니다. 아무리 좋은 마음을 품어도 자기중심적 사고, 미움, 증오, 시기 그리고 질투는 끊임없이 올라옵니다. 따라서 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 구하는 기도가 가장 바람직한 기도입니다. 여러분의 기도와 소원은 무엇으로 가득한지요. 하나님의 뜻입니까 아니면 내 뜻입니까.탁영철 목사(뉴젠아카데미 대표)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지