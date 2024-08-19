[인사] 감사원 外

◆국방부△감사관 성기욱
◆외교부△기후환경과학외교국장 한민영
◆문화체육관광부◎전보[과장급]△종무실 종무2담당관 이용욱△문화예술정책실 전통문화과장 안미정△콘텐츠정책국 대중문화산업과장 김현목△국제문화홍보정책실 해외홍보콘텐츠과장 전상덕
◆인사혁신처◎승진[부이사관]△기획조정관실 기획재정담당관 윤미경
◆법제처◎파견[과장급]△대통령비서실 오청미
◆한국석유공사△경영지원본부장 신용화△E&P/에너지사업본부장 곽원준
◆목원대△대외협력부총장 신열△대학원장·산업정보언론대학원장 천명환△교목실장 권진구△입학처장 유장환△대학일자리플러스본부장 우광명△미래전략본부장 이성상△감사실장·인권센터장 권선필△교무처장 여상수△기획예산처장 양재찬△학생처장 박선규△국제협력처장 김준일△신학대학장 권진호△문화콘텐츠대학장 현승훈△보건안전대학장 구재현△공과대학장 최정우△사회과학대학장 전새봄△웹툰애니메이션게임대학장 김성민△스톡대학장 민경식△중앙도서관장·지역혁신사업단장 강현영△국제협력처 부처장 박경식
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