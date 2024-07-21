[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆고용노동부◎승진[국장급]△국제협력관 김형광
◆기상청◎승진[고위공무원단]△강원지방기상청장 장근일[3급]△예보국 국가태풍센터장 이현수△기상기후인재개발원장 김정식△기상레이더센터장 김정희[4급]△기획조정관실 기획재정담당관실 오하영△기후과학국 수문기상팀장 박병권△부산지방기상청 예보과장 이영호△대구지방기상청 기후서비스과장 손성화△국가기상위성센터 위성기획과 이봉주△기상레이더센터 레이더지원팀장 강광현◎전보[4급]△관측기반국 국가기상슈퍼컴퓨터센터장 국봉재△기후과학국 기후변화감시과장 백선균△기상서비스진흥국 기상융합서비스과장 선지홍△수치모델링센터 수치자료응용과장 이용희△기상기후인재개발원 교육기획과장 도민구△〃 인재개발과장 김남효△강원지방기상청 춘천기상대장 김경립△대전지방기상청 기후서비스과장 장진호△대전지방기상청 청주기상지청장 정성훈△〃 청주기상지청 관측예보과장 이명희△국가기상위성센터 위성분석과장 김병철△국립기상과학원 기획운영과장 김성우△〃 기상응용연구부장 김승범△항공기상청 예보과장 김용석
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