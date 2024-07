[오늘의 QT] 사람을 자랑하지 말라

그런즉 누구든지 사람을 자랑하지 말라….(고전 3:21)So then, no more boasting about men!…(1Corinthians 3:21)성공지향주의자는 하나님보다 성공을 인생에서 최고의 가치로 두는 자들입니다. 성공을 하나님보다 더 사모합니다. 맘몬(부, 돈) 숭배자는 재물을 모으는 것을 인생에서 최고의 가치로 두는 자들입니다. 재물을 하나님보다 더 숭배하게 되는 것입니다. 자신이 이미 지닌 것과 상관없이 더 많은 것을 갖고자 하는 끊임없는 욕구가 탐심이고 이 탐심이 바로 우상숭배라고 골로새서 3장 5절은 말씀합니다.탐심은 욕심에서 나옵니다. 욕심은 죄를 불러일으키는 근본 원인이 되기 때문에 욕심은 우상숭배와 같은 죄뿐만 아니라 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것 등 모든 죄를 만들어 내는 공장과도 같습니다. 고린도교회 성도들은 예수 그리스도를 자랑하기보다 ‘바울 아볼로 베드로에 대해 속해 있다’고 생각하고는 이를 자랑했습니다. 이에 사도 바울은 오늘 본문인 고린도전서 3장 21절에서 ‘사람을 자랑하지 말라’고 권면했습니다. 사람을 자랑하고 교회 건물 크기를 자랑한다면 이 또한 외적으로 드러나는 부분에 대해 자랑하는 바리새인들의 모습과 다름이 없습니다. 그들은 사람들이 많이 지나가는 네거리에서 큰 소리로 기도하거나 자신의 금식 등을 자랑합니다. 육체의 자랑은 우상숭배가 시작되는 시작점입니다. 우리는 오직 하나님께 속해 있음을 생각해야 하겠습니다.박순형 목사(남양주 필리아교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지