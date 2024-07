[오늘의 QT] 자유의지

내가 생명과 사망과 복과 저주를 네 앞에 두었은즉 너와 네 자손이 살기 위하여 생명을 택하고.(신 30:19)I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live.(Deuteronomy 30:19)오늘 본문은 인간이 자유의지를 가졌음을 나타내는 대표적인 성경 구절 중 하나입니다. 그리고 그 선택을 해야 한다고 할 때 우리는 어떻게 해야 할까요. 우리가 선택해야 하는 현실의 차원을 뛰어넘는 것이 바로 믿음입니다. 아브라함은 외아들 이삭이 번제로 드려지게 되면 대가 끊어질 것을 잘 알면서도 마음에 어떠한 동요도 없었습니다. 하나님을 믿는다는 것은 이런 것입니다. 믿음은 자유의지로 선택하는 차원을 넘어서는 또 다른 차원입니다.왜냐하면 자유의지를 가진 상황에 따라 선과 악에 대해 타협할 수 있기 때문입니다. 이 경우 대개 선과 악에 대한 정의는 자신이 내리게 됩니다. 그리고 그 정의에는 자기변명이 포함되기에 선과 악에 대한 경계를 자신이 내리는 것은 지극히 잘못된 것입니다. 만약 아브라함이 자식에 대한 욕심이 더 컸다면 하나님의 명령을 따르는 것을 망설이거나 타협하려 했을 것입니다. 그러나 그는 순수한 믿음만 가지고 있었기 때문에 어떤 타협이나 망설임 없이 순종할 수 있었습니다. 그러므로 믿음과 자유의지는 차원이 다른 것입니다.박순형 목사(남양주 필리아교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지