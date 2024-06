[오늘의 QT] 양의 탈을 쓴 늑대들을 주의하라

긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 문안 받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라.(눅 20:46)Beware of the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets.(Luke 20:46)진리를 선택하고 거기에 자신의 삶을 드린 사람은 진리에 대해 분명한 확신이 있어야 합니다. 진리를 악용하는 대표적인 사람이 바로 사두개인들이었습니다. 그들은 성경의 문자에 나타나지 않으면 모든 것을 부정했습니다. 예수님 당시 사두개인들이 미치는 영향력은 대단했습니다.예수님께서는 그들의 신앙은 생명을 얻는 것이 아니라 죽음에 이르기에 이런 사람을 조심하라고 경고하셨습니다. 요즘 문제가 되는 대표적인 이단들만 봐도 그렇습니다. 그들은 선행 등으로 포장해 사람들 사이로 파고들어갑니다. 그래서 예수님께서는 그 사람의 열매를 보라고 말씀하셨습니다.(마 7:16~20) 그런데 아무리 열매를 보려고 해도 쉽게 파악이 안 되는 게 문제입니다. 그들은 양의 탈을 쓴 늑대들입니다. 주의하고 또 주의해야 합니다. 그래야 우리 신앙의 발걸음이 온전한 하나님을 향해 한 걸음씩 나아갈 수 있기 때문입니다.김승민 목사(원미동교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지