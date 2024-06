[오늘의 QT] 사명을 위해서 살라

사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라.(고전 4:1~2)So then, men ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the secret things of God. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful.(1Corinthians 4:1~2)“당신이 먹는 것이 곧 당신”이라는 서양 속담이 있습니다. 프랑스의 법관이자 미식가였던 장 앙텔므 브리야 사바랭이 1825년 출판한 ‘미식예찬’에 쓴 문장입니다. 무엇을 먹느냐에 따라 어떤 사람인지 알 수 있다는 말입니다.마찬가지로 하는 일을 보면 그 사람을 알 수 있습니다. 성도들은 이 땅에서 하나님의 일을 대행하기 위해 부르심을 받은 사명자입니다.그러므로 생존을 위해 살 게 아니라 사명을 위해 살아가는 자입니다.“굼벵이도 구르는 재주가 있다”는 속담도 있습니다. 하나님 나라에 무익한 사람은 한 사람도 없습니다.그러므로 성도는 하나님의 일을 충성스럽게 감당해야 합니다. 복음을 위한 우리의 작은 실천과 섬김이 하나님께는 결코 사소한 게 아닙니다. 오늘 하루도 사명을 위해 살아갑시다.김승민 목사(부천 원미동교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지