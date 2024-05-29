[´Üµ¶] ÈÆ·Ãº´, ½ÅÀåÅõ¼®±â Ã£¾Æ ¼ÓÃÊ¼­ °­¸ª±îÁö¡¦ °ñµçÅ¸ÀÓ ³õÃÄ

±º±âÈÆ·Ã µµÁß »ç¸ÁÇÑ À°±º 12»ç´Ü ÈÆ·Ãº´ÀÌ »ç°í ´çÀÏ ±ä±Þ ÀÌ¼ÛµÆ´ø °¿øµµ ¼ÓÃÊÀÇ·á¿ø¿¡ ½ÅÀåÅõ¼®±â°¡ ¾ø¾ú´ø °ÍÀ¸·Î 28ÀÏ È®ÀÎµÆ´Ù. 40µµ ³ÑÀº °í¿Â¿¡ ÀÌ»ó È£Èí Áõ¼¼±îÁö ¾Î´ø ÈÆ·Ãº´Àº ¼ÓÃÊÀÇ·á¿ø¿¡¼ ½ÅºÎÀüÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ±×·¯³ª ½ÅÀåÅõ¼®À» ¹ÞÁö ¸øÇÑ Ã¤ °¸ª¾Æ»êº´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÅ ÀÌÆ² ¸¸¿¡ »ç¸ÁÇß´Ù. ±ÔÁ¤À» ¾î±ä °¡È¤ÇÑ ±º±âÈÆ·Ã¿¡ Áö¹æ º´¿øÀÇ ¿¾ÇÇÑ ÀÇ·á »óÈ²±îÁö °ãÄ¡¸é¼ ¾ÈÅ¸±î¿î Á×À½À» ¸·Áö ¸øÇß´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Â´Ù.
±¹¹ÎÀÏº¸ ÃëÀç¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¸é ÈÆ·Ãº´ A¾¾´Â Áö³ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½ÃÂë ´Ù¸¥ ÈÆ·Ãº´ 5¸í°ú ÇÔ²² ¼Ò¶õ½º·´´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ¿ÏÀü±ºÀåÀ» ÇÑ Ã¤ ¼±Âø¼ø ´Þ¸®±â¿Í ÆÈ±ÁÇôÆì±â¸¦ Çß´Ù. ÀÌ´Â À°±º ±ÔÁ¤À» ¾î±ä ±º±âÈÆ·ÃÀÌ¾ú´Ù. ¶Ç ±ºÀå¿¡ ¿ÏÀü±ºÀå ¹«°Ô¸¦ ¸ÂÃß±â À§ÇØ Ã¥ µîÀ» Áý¾î³Ö¾î ¼ö½Ê§¸ÀÇ ÁüÀ» Áû¾îÁ³´Ù´Â ÀÇÈ¤µµ Á¦±âµÆ´Ù.
À°±º¿¡ µû¸£¸é, A¾¾´Â ÈÆ·Ã µµÁß ¾²·¯Áø ÈÄ ¿ÀÈÄ 5½Ã20ºÐÂë ½Åº´±³À°´ë´ë ÀÇ¹«½Ç·Î ÀÌ¼ÛµÅ ±ºÀÇ°üÀÇ Áö½Ã·Î ¼ö¾×À» ¸Â¾Ò´Ù. ´Ù¸¥ ±ºÀÇ°üÀº ±Ù¹«ÃëÄ§ ÁßÀÌ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù. ´ç½Ã A¾¾´Â ÀÇ½ÄÀÌ ÀÖ´ø »óÅÂ·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÀÌÈÄ A¾¾´Â ¿ÀÈÄ 6½Ã50ºÐÂë ¼ÓÃÊÀÇ·á¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. ´ç½Ã Ã¼¿ÂÀº 40.5µµ·Î, ±ä±ÞÇÑ »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù. A¾¾´Â ÇØ´ç ÀÇ·á¿ø Ä¡·á µµÁß ½ÅºÎÀüÀÌ ³ªÅ¸³ª Åõ¼®±â°¡ ÀÖ´Â °¸ª¾Æ»êº´¿øÀ¸·Î ÀçÀÌ¼ÛµÆ´Ù.
ÀÇ·á Àü¹®°¡µéÀº ¹«¸®ÇÑ ±º±âÈÆ·Ã Å¿¿¡ ¿»çº´À¸·Î ÀÎÇÑ ´Ù¹ß¼º Àå±âºÎÀü°ú È¾¹®±ÙÀ¶ÇØÁõ µîÀÇ Áõ»óÀÌ A¾¾¿¡°Ô ¹ß»ýÇßÀ» °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù°í º»´Ù. È¾¹®±ÙÀ¶ÇØÁõÀº ¹«¸®ÇÑ ¿îµ¿, °úµµÇÑ Ã¼¿Â »ó½Â µîÀ¸·Î ±ÙÀ°ÀÌ ¼Õ»óµÅ ½ÅÀå¿¡ ºÎ´ãÀ» Áà »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸¦ ¼ö ÀÖ´Â º´ÀÌ´Ù.
ÀÍ¸íÀ» ¿ä±¸ÇÑ ÀÀ±ÞÀÇÇÐ°ú Àü¹®ÀÇ´Â ¡°´õ¿î ³¯¾¾¿¡ ¿ÏÀü±ºÀåÀ¸·Î ¹«¸®ÇÑ ±º±â ÈÆ·ÃÀ» ¹Þ¾Æ ¿»çº´°ú È¾¹®±ÙÀ¶ÇØÁõÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸é Á¤»óÀûÀÎ »ç¶÷µµ »ç¸ÁÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÈÆ·Ãº´ÀÌ ¾²·¯Á³À» ¶§ Å»ÀÇÇÏ°í ¹°À» »Ñ¸®°í ¼±Ç³±â¸¦ Æ®´Â µî Ã¼¿ÂÀ» ³·Ãß·Á´Â ±ä±ÞÁ¶Ä¡¸¦ ÇØ¾ß Çß´Âµ¥, ÀûÀýÇÑ ´ëÀÀÀ» ÇÏÁö ¸øÇßÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. Àü¹®°¡µéÀº ÀÏ°¢¿¡¼ Á¦±âµÈ ÆÐÇ÷¼º ¼îÅ©»ç °¡´É¼ºÀº ³·´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù. ´Ù¸¥ ÀÀ±ÞÀÇÇÐ°ú Àü¹®ÀÇ´Â ¡°ÆÐÇ÷¼º ¼îÅ©´Â ÈÆ·Ã °úÁ¤¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÌ³ª µ¿·á°¡ º¸±â¿¡µµ ¾Ë ¼ö ÀÖÀ» ¸¸Å °Ç°»óÀÇ ÀÌ»óÂ¡ÈÄ°¡ »çÀü¿¡ ÀÖ´Ù. 9ÀÏÂ÷ ÈÆ·Ãº´ÀÎ A¾¾ÀÇ °æ¿ì ÀÌ·± ÁßÁõ »óÅÂ°¡ »çÀü¿¡ ÀÎÁöµÇÁö ¸øÇÒ °¡´É¼ºÀº ³·´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö