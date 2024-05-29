[´Üµ¶] Ä«µå»ç ¼ö¼ö·á ¼öÀÍ 76%, ÀÏ¹Ý¡¤´ëÇü°¡¸ÍÁ¡ 5%¿¡ ÀÇÁ¸

Áö³ÇØ Ä«µå»çµéÀÇ °¡¸ÍÁ¡ ¼ö¼ö·á ¼öÀÍ 76% Á¤µµ´Â ÀüÃ¼ °¡¸ÍÁ¡ÀÇ 5%¿¡µµ ¸ø¹ÌÄ¡´Â ÀÏ¹Ý¡¤´ëÇü°¡¸ÍÁ¡¿¡¼ ³ª¿Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ±ÝÀ¶ ´ç±¹ÀÌ ¼Ò»ó°øÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¼ö·á ÀÎÇÏ¸¦ º»°ÝÈÇÏÀÚ Ä«µå»çµéÀÌ ¿¬¸ÅÃâ 30¾ï¿ø ÃÊ°ú °¡¸ÍÁ¡µéÀÇ ¼ö¼ö·á·Î ¼öÀÍÀ» º¸ÀüÇÏ´Â ¸ð¾ç»õ´Ù. Æ¯È÷ 30¾ï¿øÀ» °« ³Ñ±ä °¡¸ÍÁ¡µéÀÇ ºÒ¸¸ÀÌ Å©´Ù.
28ÀÏ ±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ¿À±âÇü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿ø½ÇÀ» ÅëÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶ÇùÈ¸¿¡¼ ÀÔ¼öÇÑ ¡®°¡¸ÍÁ¡ ¸ÅÃâ±¸°£º° Æò±Õ¼ö¼ö·áÀ² ÇöÈ²¡¯¿¡ µû¸£¸é Ä«µå»çµéÀÌ °¡¸ÍÁ¡¿¡¼ °áÁ¦µÈ ½Å¿ëÄ«µå·Î ¾òÀº ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀº 13Á¶3400¾ï¿øÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ °¡¿îµ¥ 10Á¶1800¾ï¿øÀº ¿¬¸ÅÃâ 30¾ï¿ø ÃÊ°ú °¡¸ÍÁ¡¿¡¼ ³ª¿Ô´Ù. ÀüÃ¼ ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀÇ 76.41%´Ù.
¿¬¸ÅÃâ 30¾ï¿ø ÃÊ°ú °¡¸ÍÁ¡Àº ÀüÃ¼ °¡¸ÍÁ¡(492¸¸6000°³)ÀÇ 4.5%(17¸¸8000°³)¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. ³ª¸ÓÁö´Â ¿¬¸ÅÃâ ±Ô¸ð 3¾ï¿ø ÀÌÇÏÀÎ ¿µ¼¼°¡¸ÍÁ¡(283¸¸9000Á¡)À» Æ÷ÇÔÇÑ 30¾ï¿ø ÀÌÇÏ Áß¼Ò°¡¸ÍÁ¡ÀÌ ´ëºÎºÐÀÌ´Ù.
ÀÌ °°Àº ¼öÀÍ ½ò¸²Àº ±ÝÀ¶ ´ç±¹ÀÇ ÀÕµû¸¥ Ä«µå ¼ö¼ö·á ÀÎÇÏ Á¤Ã¥¿¡ ±âÀÎÇß´Ù. 2019³âºÎÅÍ ¿ì´ë ¼ö¼ö·á ´ë»óÀÌ ¿¬¸ÅÃâ 30¾ï¿ø ÀÌÇÏ °¡¸ÍÁ¡À¸·Î È®´ëµÇ¸é¼ Ä«µå»ç°¡ ¼öÀÍÀ» ³»±â ¾î·Á¿öÁ³´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ Ä«µå»çµéÀº ¿¬¸ÅÃâ ±Ô¸ð 30¾ï¿øÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â ÀÏ¹Ý¡¤´ëÇü°¡¸ÍÁ¡À» »ó´ë·Î Ä«µå ¼ö¼ö·á ¼öÀÔÀ» ¸Þ¿ì°í ÀÖ´Ù.
½ÇÁ¦ ÀÏ¹Ý¡¤´ëÇü°¡¸ÍÁ¡¿¡ ´ëÇÑ ½Å¿ëÄ«µå ¼ö¼ö·áÀ²Àº »ó½ÂÇß´Ù. Áö³ 2019³â 1.97%~2.04% ¼öÁØÀÌ´ø 30¾ï¿ø ÃÊ°ú °¡¸ÍÁ¡ ¼ö¼ö·áÀ²Àº Áö³ÇØ Æò±Õ 2.07%·Î Áý°èµÆ´Ù. °°Àº ±â°£ ¿ì´ë¸¦ ¹ÞÀº 30¾ï¿ø ÀÌÇÏ °¡¸ÍÁ¡ ¼ö¼ö·áÀ²ÀÌ 0.8~1.6%¿¡¼ 0.5~1.5%±îÁö ³»¸° °Í°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ¿¬¸ÅÃâ 30¾ï¿øÀ» °« ³Ñ±ä ÀÏ¹Ý°¡¸ÍÁ¡(¿¬¸ÅÃâ 30¾ï~500¾ï¿ø ÀÌÇÏ)ÀÇ ¼ö¼ö·á ºÎ´ãÀÌ Ä¿Á³´Ù. ÇÑ±¹¸¶Æ®ÇùÈ¸ µîÀº ´ëÇü°¡¸ÍÁ¡(¿¬¸ÅÃâ 500¾ï¿ø ÃÊ°ú)ÀÌ Áö³ÇØ Æò±Õ(2.07%)º¸´Ù ³·Àº 1% ÈÄ¹Ý´ë ¼ö¼ö·á¸¦ ³»´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀÏ¹Ý°¡¸ÍÁ¡ÀÇ ºÎ´ãÀÌ Ä¿Á³´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ´Ù. ÀÌµéÀº Áß¼Ò¸¶Æ® ´ç±â¼øÀÌÀÍÀÌ 3~4%¿¡ ºÒ°úÇÑ °ÍÀ» °í·ÁÇÏ¸é ¼ö¼ö·áÀ² 0.1% Â÷ÀÌ¿¡µµ Å¸°ÝÀÌ Å©´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
Çª¸£³»¸¶Æ® µî µ¿³× Áß¼Ò¸¶Æ®µéÀº Áö³´ÞºÎÅÍ ·Ôµ¥Ä«µå °¡¸Í °è¾àÀ» ÇØÁöÇÏ¸ç ¼ö¼ö·áÀ² ÀÎÇÏ¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ·Ôµ¥Ä«µå°¡ 2.13%ÀÇ ½Å¿ëÄ«µå ¼ö¼ö·áÀ²À» ºÎ°úÇØ °¡Àå ºÎ´ãÀÌ Å©´Ù´Â ÀÌÀ¯¿¡¼´Ù. ÀÌµéÀº 2³â Àü¿¡µµ ½ÅÇÑÄ«µå°¡ ÀÏ¹Ý°¡¸ÍÁ¡ Æò±Õ ¼ö¼ö·áÀ²À» 2.02%¿¡¼ 2.28%·Î ¿Ã¸®°Ú´Ù°í ÇÏÀÚ µÎ ´Þ°¡·® º¸ÀÌÄàÇß´Ù.
Ä«µå»çµéÀº Ä«µå»ç´ë·Î ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇÑ´Ù. Ä«µå»ç¿Í °¡¸ÍÁ¡ °£ »ó»ýÀ» µµ¸ðÇÏ±â·Î ÇÑ ±ÝÀ¶ ´ç±¹ÀÇ Ä«µå ¼ö¼ö·á Á¦µµ°³¼± ÅÂ½ºÅ©Æ÷½º(TF)µµ °³Á¡ÈÞ¾÷ »óÅÂ´Ù. Ä«µå¾÷°è °ü°èÀÚ´Â ¡°¿ø°¡º¸´Ù ³·Àº ¿ì´ë ¼ö¼ö·á¸¦ Àû¿ë¹Þ´Â ¿µ¼¼¡¤Áß¼Ò °¡¸ÍÁ¡ÀÌ Å©°Ô ´Ã´Ù º¸´Ï ¿ª¸¶Áø ¶Ç´Â ÀÌÀÍÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â ½ÇÁ¤¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áß´ëÇü°¡¸ÍÁ¡¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÁ¸µµ°¡ ³ô¾ÆÁú ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±èÁØÈñ ±âÀÚ zunii@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö