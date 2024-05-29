¼ö´É¡¤ÇÐ¾÷¼ºÃëµµ ¼ºÀû, ÇÐ°è¿¡ 100% °³¹æÇÑ´Ù

¼¿ï °³² 3±¸¿Í °¿øµµ ¡Û¡Û±ºÀÇ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè ¼ºÀû °ÝÂ÷´Â ¾î´À Á¤µµÀÏ±î. ¼ºÀû °ÝÂ÷°¡ Ä¿Áö´Â ÇÐ³âÀº ¾ðÁ¦ÀÎ°¡. ¾ÆÆÄÆ® °¡°ÝÀÌ³ª ºÎ¸ð ÇÐ·Â, »ç±³À° Á¢±Ù¼º °¡¿îµ¥ ¼ö´É ¼ºÀû°ú °¡Àå ¹ÐÁ¢ÇÑ º¯¼ö´Â ¹«¾ùÀÎ°¡. °ø±³À°°ú ÇöÇà ´ëÀÔ Á¦µµ´Â °ú¿¬ ¡®°èÃþ »ç´Ù¸®¡¯ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â°¡. ±³À° ¹®Á¦°¡ °Å·ÐµÉ ¶§¸¶´Ù µîÀåÇÏ´Â ¡®´Ü°ñ Áú¹®¡¯ÀÎµ¥, ±³À°°è¿¡¼´Â Á¦´ë·Î µÈ ´äÀ» µéÀ» ¼ö ¾ø´Ù´Â Æò°¡°¡ ¸¹¾Ò´Ù. 1Â÷ Ã¥ÀÓÀº ¡®¹Î°¨ÇÏ´Ù¡¯¸ç Á¤º¸¸¦ Æ²¾îÁã°í °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø ±³À°ºÎ¿¡ ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Â´Ù. Á¤º¸°¡ ¾øÀ¸´Ï ¿¬±¸¿Í °ø·ÐÈ°¡ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁöÁö ¸øÇÑ Ã¤ °Ñµ¹±â ÀÏ¾¥¿´´Ù. ±³À°ºÎ´Â ¾ÕÀ¸·Î ¼ö´É µ¥ÀÌÅÍ µîÀ» ÇÐ°è¿¡ Á¦°øÇØ ¿©·¯ °¥·¡·Î ¿¬±¸¸¦ ÃËÁøÇÏ´Â ÂÊÀ¸·Î Á¤Ã¥ ±âÁ¶¸¦ ¹Ù²Ù±â·Î Çß´Ù.
ÀÌÁÖÈ£ ºÎÃÑ¸® °â ±³À°ºÎ Àå°üÀº 28ÀÏ Á¤ºÎ¼¿ïÃ»»ç¿¡¼ ¿¸° Á¦5Â÷ »çÈ¸°ü°èÀå°üÈ¸ÀÇ¿¡¼ ¡®±³À°µ¥ÀÌÅÍ °³¹æ ¹× È°¿ë È®´ë ¹æ¾È¡¯À» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿øÀÌ ÁÖ°üÇÏ´Â ¼ö´É°ú Áß3°ú °í2 ÇÐ»ýÀ» Ç¥Áý Æò°¡ÇÏ´Â ¡®±¹°¡¼öÁØ ÇÐ¾÷¼ºÃëµµ Æò°¡¡¯ ÀÚ·á °ø°³°¡ ÁÖ¿ä ³»¿ëÀÌ´Ù. ÇöÀç´Â ¿¬±¸ ¸ñÀûÀÌ¾îµµ ¼ö´É µ¥ÀÌÅÍ Á¦°øÀº Á¦ÇÑÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù. 100% Àü¼ö µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾Æ´Ñ 70% Ç¥º» ÀÚ·á¸¸ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ¸¶Àúµµ ±âÃÊÁöÀÚÃ¼ ´ÜÀ§°¡ ¾Æ´Ñ ±¤¿ªÁöÀÚÃ¼ ´ÜÀ§·Î¸¸ Á¦°øµÆ´Ù. ¿¹ÄÁ´ë °æ±âµµ´Â Àü±¹Àû ±Ô¸ðÀÇ »ç±³À° Æ¯±¸¿Í ³ó¾îÃÌ Áö¿ªÀÌ È¥ÀçµÅ ÀÖ´Ù. Á¤ºÎ°¡ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ·Î´Â À¯ÀÇ¹ÌÇÑ ¿¬±¸°¡ ºÒ°¡´ÉÇß´Ù´Â ¾ê±â´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¾ÕÀ¸·Î´Â Æò°¡¸¦ Ä¡¸¥ ¸ðµç ÇÐ»ýÀÇ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ±âÃÊÁöÀÚÃ¼ ´ÜÀ§·Î Á¦°øÇÑ´Ù. ÇÐ±³¸íÀÌ³ª °³ÀÎ Á¤º¸¸¦ À¯ÃßÇÒ ¼ö ¾øµµ·Ï 3³â Àü ÀÚ·á¸¦ ºñ½Äº° Ã³¸®ÇØ ÁØ´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î °³² Áö¿ª ¼ö´É ÀÀ½ÃÀÚÀÇ °ú¸ñº° Ç¥ÁØÁ¡¼ö¿Í ¹éºÐÀ§ Á¡¼ö, µî±ÞÀÌ ³ª¿Â´Ù. Àü±¹ Æò±Õ°ú Æ¯Á¤ Áö¿ª ¼öÇè»ýÀº ¹°·Ð °í3 ÀçÇÐ»ý°ú n¼ö»ýÀÇ ¼ºÀû ºñ±³µµ °¡´ÉÇØÁø´Ù.
¼¼ °¡Áö Á¤µµÀÇ Á¤º¸ °ø°³ È¿°ú°¡ ¿¹»óµÈ´Ù. ¸ÕÀú ±³À° Á¤Ã¥ÀÇ ÆÄ±Þ·ÂÀ» °úÇÐÀûÀ¸·Î ºÐ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿¹¸¦ µé¸é ¹®¡¤ÀÌ°ú ÅëÇÕÇü ±³À°°úÁ¤°ú ¼ö´ÉÀÌ µµÀÔµÈ ÀÌÈÄ Áö¿ªº° ÇÐ·Â Â÷ÀÌ¸¦ ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ÀÇ´ë ÀÔÇÐÁ¤¿øÀ» 2000¸í ´Ã¸° Á¤Ã¥ÀÌ ¸î ³â µÚ ÀÔ½Ã ÇöÀå¿¡ ¹ÌÄ£ ¿µÇâµµ ºÐ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¡®ÀÇ´ë ½ò¸²¡¯À¸·Î À¯ÀÔµÈ n¼ö»ýÀÇ ÇÐ·Â ¼öÁØÀÌ³ª, Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü È®´ë°¡ Áö¿ªº°·Î ¾ó¸¶³ª ¿µÇâÀ» ³¢ÃÆ´ÂÁö »ç±³À° ¾÷Ã¼ÀÇ ¡®ÃßÁ¤¡¯ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Á¤ºÎ °ø½Ä µ¥ÀÌÅÍ·Î ¿¬±¸ÇÑ °á°ú°¡ ³ª¿À°Ô µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÇÑ ÀüÁ÷ ±³À°ºÎ °ü·á´Â ¡°Á¤Ä¡±ÇÀÌ ÀÔ½Ã Á¤Ã¥¿¡ ÇÔºÎ·Î °³ÀÔÇØ ¾ÈÁ¤¼ºÀ» Èçµå´Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾ÒÁö¸¸ °úÇÐÀûÀ¸·Î Á¤Ã¥ È¿°ú°¡ ºÐ¼®µÈ´Ù¸é Á¤Ä¡ÀÎµéµµ ½ÅÁßÇØÁú ¼ö¹Û¿¡ ¾øÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÁöÀÚÃ¼ °æÀïµµ ÃË¹ßÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÇÐ»ýµéÀÇ ¼ö´É ¼ºÀûÀÌ Áö¿ªº°·Î, °ú¸ñº°·Î »ó¼¼ÇÏ°Ô °ø°³µÈ´Ù. ¡®ÀÌ Áö¿ª ÇÐ»ýµéÀº ±¹¾î ¼ºÀûÀº ÁÁÁö¸¸ ¼öÇÐ ¼ºÀûÀÌ Àü±¹ Æò±Õ ÀÌÇÏ¡¯ °°Àº µ¥ÀÌÅÍ°¡ °ø°³µÈ´Ù´Â ÀÇ¹Ì´Ù. ±¤¿ªÁöÀÚÃ¼, ±âÃÊÁöÀÚÃ¼, ½Ã¡¤µµ±³À°Ã», ±³À°Áö¿øÃ»ÀÌ ¹æ°üÇÏ±â ¾î·Á¿öÁö´Â °ÍÀÌ´Ù. ¶Ç ¿©·¯ ºÐ¾ß¿¡¼ ¡®±³À° ³Á¦¡¯¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¹ýÀÌ ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ´Ù. Á¤Ä¡, °æÁ¦, ºÎµ¿»ê, ÀçÁ¤ Àü¹®°¡°¡ ±³À° µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ºÐ¼®ÇØ ±³À° ÇÐÀÚµé°ú ´Ù¸¥ ½Ã°¢À» Á¦½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸ »ç±³À°¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾Ç¿ëµÉ °ÍÀÌ¶õ ¿ì·Áµµ ³ª¿Â´Ù. ±³À°ºÎ´Â ¿¬±¸ÀÚ°¡ Á¦ÃâÇÑ ¿¬±¸ °èÈ¹¼¿Í º¸¾È ¼¾à¼¸¦ ²Ä²ÄÈ÷ ½É»çÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ±³À°ºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°¿¬±¸¸ñÀû ¿Ü·Î È°¿ëµÉ °æ¿ì Çü»çÃ³¹úÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» ¸íÈ®È÷ °íÁöÇÏ´Â µî º¸¿Ï ÀåÄ¡¸¦ ¸¶·ÃÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌµµ°æ ±³À°Àü¹®±âÀÚ yido@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö