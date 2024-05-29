ÀÌÀç¿ëºÎÅÍ ¹æ½ÃÇõ±îÁö¡¦ Àç°è ÃÑ¼öµé, UAE ´ëÅë·É °£´ãÈ¸ ÃÑÃâµ¿

Àç°è ÃÑ¼öµéÀÌ ÇÑ±¹À» ±¹ºó ¹æ¹®ÇÑ ¸ðÇÏ¸Þµå ºó ÀÚ¿¹µå ¾Ë ³ªÈå¾á ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®(UAE) ´ëÅë·ÉÀ» ¸¸³ª±â À§ÇØ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿´´Ù. ÃÑ¼öµéÀº °æÁ¦»çÀý´Ü ¿ªÇÒÀ» ÀÚÃ³ÇÏ¸é¼ ¾ç±¹ °£ °æÁ¦Çù·Â °ü°è¸¦ µ·µ¶È÷ ÇÏ´Â µ¥ ÈûÀ» º¸ÅÉ´Ù. UAE´Â Áßµ¿¿¡¼µµ °æÁ¦ ¼ºÀå¼¼°¡ ºü¸¥ °÷ÀÌ´Ù. ÀÌ¹ø È¸µ¿À» °è±â·Î ±¹³» ´ë±â¾÷ÀÇ Áßµ¿ ½Å½ÃÀå °ø·«¿¡ ¼Óµµ°¡ ºÙÀ»Áö °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù.
28ÀÏ Àç°è¿¡ µû¸£¸é ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ È¸Àå°ú ÃÖÅÂ¿ø SK±×·ì È¸Àå, Á¤ÀÇ¼± Çö´ëÂ÷±×·ì È¸Àå, ±èµ¿°ü ÇÑÈ±×·ì ºÎÈ¸Àå, Á¤±â¼± HDÇö´ë ºÎÈ¸Àå, ÀÌÀçÇö CJ ±×·ì È¸Àå, ÇãÅÂ¼ö GS±×·ì È¸Àå, Á¶ÇöÁØ È¿¼º È¸Àå, ¹æ½ÃÇõ ÇÏÀÌºê ÀÇÀå µîÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 12½Ã 50ºÐÂëºÎÅÍ ¼¿ï ¼Ò°øµ¿ ·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡ ¼Ó¼Ó µµÂøÇß´Ù. ÇÑ±¹À» Ã³À½À¸·Î ¹æ¹®ÇÑ ¸ðÇÏ¸Þµå ´ëÅë·ÉÀ» ¸¸³ª·¯ ÃÑÃâµ¿ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¹ø °£´ãÈ¸´Â ¹«ÇÔ¸¶µå ´ëÅë·ÉÀÌ ¿äÃ»ÇØ ¼º»çµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÃÖÅÂ¿ø È¸ÀåÀº ÃëÀçÁø°ú ¸¸³ª ¡°UAE ÆÄÆ®³Ê½Ê ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ±â´ë°¨À» Ç¥Çß´Ù.
ÀÌ³¯ È¸µ¿Àº 2°³ÀÇ ¼¼¼ÇÀ¸·Î ³ª´² 1½Ã°£°¡·® ÁøÇàµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. Ã¹ ¹øÂ° ¼¼¼Ç¿¡¼´Â UAE¿Í ÆÄÆ®³Ê½ÊÀ» ¸Î°í ÀÖ´Â ´ë±â¾÷À» Áß½ÉÀ¸·Î Ãß°¡ÀûÀÎ Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù. Àç°è ÃÑ¼öµéÀº °¢ ±×·ìÀÇ ÁÖ·Â »ç¾÷À» Áß½ÉÀ¸·Î Ã·´Ü±â¼ú°ú ±¹¹æ, ¹æ»ê, ¿¡³ÊÁö µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ UAE¿Í Çù·ÂÇÒ ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. µÎ ¹øÂ° ¼¼¼Ç¿¡¼´Â ÇÏÀÌºê¿Í ¹«½Å»ç µî UAE¿¡´Â ´Ù¼Ò »ý¼ÒÇÑ ÇÑ±¹ ±â¾÷À» ¼Ò°³ÇÏ´Â ÀÚ¸®°¡ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
°£´ãÈ¸´Â ½ÃÁ¾ÀÏ°ü È±â¾Ö¾ÖÇÑ ºÐÀ§±â¿´´Ù°í ÇÑ´Ù. Á¤±â¼± ºÎÈ¸ÀåÀº ¡°(¸ðÇÏ¸Þµå ´ëÅë·ÉÀÌ) ÇÑ±¹À» ±²ÀåÈ÷ ÁÁ¾ÆÇÏ°í, ¾ÕÀ¸·Î °°ÀÌ ÇÏÀÚ´Â ¸»À» ¸¹ÀÌ Çß´Ù¡±¸é¼ ¡°(ÇÑ±¹¿¡) ¾ÖÂøÀ» ¸¹ÀÌ °¡Áö°í ÀÖ´Ù°íµµ Çß´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. Á¶ È¸Àåµµ ¡°¾ç±¹ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ÁÁÀº ÀÌ¾ß±â¸¦ ¸¹ÀÌ ³ª´³´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Áßµ¿Áö¿ªÀº ½º¸¶Æ®½ÃÆ¼ °Ç¼³, ¿øÀÚ·Â¹ßÀü¼Ò °Ç¼³, ÅÂ¾ç±¤ ½Ã¼³ È®Ãæ µî ÃÊ´ëÇü »ç¾÷ÀÌ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. UAE´Â ±×Áß¿¡¼µµ »ç¾÷¼ºÀÌ °¡Àå È°¹ßÇÑ °÷À¸·Î ²ÅÈù´Ù. Æ¯È÷ UAEÀÇ Åº¼ÒÁß¸³ ½º¸¶Æ®½ÃÆ¼ÀÎ ¡®¸¶½º´Ù¸£½ÃÆ¼¡¯ °Ç¼³ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼öÁÖ¿¡ ÇÑ±¹ ±â¾÷µéÀÌ ´«µ¶À» µéÀÌ°í ÀÖ´Ù. Áö³ÇØ À±¼®¿ ´ëÅë·ÉÀÇ UAE ±¹ºó ¹æ¹®À» °è±â·Î ¾ç±¹ÀÇ Çù·Â ºÐ¾ß´Â ¿¡³ÊÁö, ¹æ»ê»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¼ö¼Ò, ¹ÙÀÌ¿À, ½º¸¶Æ®ÆÊ, µðÁöÅÐ ÀüÈ¯, ¸ÞÅ¸¹ö½º µîÀ¸·Î ´ëÆø È®´ëµÆ´Ù. ¶Ç UAE ±¹ºÎÆÝµå µîÀ» ÅëÇÑ 300¾ï ´Þ·¯(¾à 40Á¶¿ø) ±Ô¸ðÀÇ ÅõÀÚ ¾à¼Óµµ ÀÌ·ïÁ³´Ù. Àç°è´Â ÀÌ¹ø È¸µ¿À» °è±â·Î ¸¶½º´Ù¸£ ½ÃÆ¼ µî¿¡¼ÀÇ Çù·Â°ú ¿øÀü µîÀÇ Ãß°¡ ¼öÁÖ ¼º°ú¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´ëÇÑ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò¿Í UAE ´ë»ç°üÀº ÀÌ³¯ ¡®ÇÑ-UAE ºñÁî´Ï½º Æ÷·³¡¯À» ¿°í ±¹³» ±â¾÷°ú UAEÀÇ ÅõÀÚ Çù·ÂÀ» °ÈÇÒ ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇß´Ù. ¾ç±¹ ±â¾÷ÀÎ 150¿©¸í°ú Á¤ÀÎ±³ »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Åë»ó±³¼·º»ºÎÀå, ¹ÚÀÏÁØ ´ëÇÑ»óÀÇ »ó±ÙºÎÈ¸Àå, Å¸´Ï ºó ¾ÆÈå¸Þµå ¾Ë Á¦À¯µð UAE °æÁ¦ºÎ Æ¯ÀÓ Àå°ü µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
Àü¼ºÇÊ ±âÀÚ feel@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö