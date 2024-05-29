¡°ìí ¹ë·ù¾÷ ¼º°ø ºñ°áÀº ±¸Á¶ °³Çõ¡¤¼¼Á¦ ÀÎ¼¾Æ¼ºê ´öºÐ¡±

ÇÑ±¹À» Ã£Àº ÀÏº» ±ÝÀ¶ ´ç±¹ °ü°èÀÚ°¡ ÀÚ±¹ ±â¾÷ ¹ë·ù¾÷ ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ¼º°ø ¿äÀÎÀÌ ±¹³»¿Ü ÅõÀÚÀÚµé°úÀÇ ±ä¹ÐÇÑ ¼ÒÅë°ú Ã¼°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼Á¦ ÀÎ¼¾Æ¼ºê¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÏº» ¹ë·ù¾÷Àº ¿ì¸® Á¤ºÎ°¡ ¡®ÄÚ¸®¾Æ µð½ºÄ«¿îÆ®¡¯(ÇÑ±¹Áõ½Ã ÀúÆò°¡) ÇØ¼Ò¸¦ À§ÇØ ÃßÁø ÁßÀÎ ±â¾÷°¡Ä¡ Á¦°í ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ º¥Ä¡¸¶Å© Á¤Ã¥ÀÌ´Ù. ÀÏº»Àº ¹ë·ù¾÷ ÇÁ·Î±×·¥ ½ÃÇà ÀÌÈÄ Áö³ 3¿ù ´ÖÄÉÀÌÁö¼ö°¡ 4¸¸¼±À» µ¹ÆÄÇØ ¡®°ÅÇ°°æÁ¦¡¯ ½ÃÀýÀÎ 1989³â °íÁ¡À» ³Ñ¾î¼¹´Ù.
È£¸®¸ðÅä ¿ä½Ã¿À ÀÏº»±ÝÀ¶Ã» ±¹ÀåÀº 28ÀÏ ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ÄÜ·¡µå ¼¿ï È£ÅÚ¿¡¼ ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùÈ¸°¡ ¿¬ ¡®ÀÚº»½ÃÀå ¹ë·ù¾÷ ±¹Á¦¼¼¹Ì³ª¡¯¿¡¼ ¹ë·ù¾÷ ¼º°ø ¿äÀÎÀ¸·Î ¡°¿¹¡¤Àû±Ý¿¡ Ä¡ÁßµÈ °¡°èÀÚ»êÀ» ÀÚº»½ÃÀåÀ¸·Î À¯ÀÔ½ÃÅ°±â À§ÇÑ ±¸Á¶ÀûÀÎ °³ÇõÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÀÏº»±ÝÀ¶Ã»Àº ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸¿Í ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÇ ±â´ÉÀ» ÇÏ´Â ÇàÁ¤±â°üÀÌ´Ù. ÀÏº»Àº 2021³â 10¿ù Ãâ¹üÇÑ ±â½Ã´Ù ³»°¢ ÁÖµµ·Î ¡®»õ·Î¿î ÀÚº»ÁÖÀÇ¡¯¶ó´Â Å« Æ² ¾Æ·¡ ¹ë·ù¾÷ Á¤Ã¥À» ½ÃÇàÇß´Ù. ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Ð ¼Ò¾×ÅõÀÚÀÚ ºñ°ú¼¼Á¦µµ(NISA) ÇýÅÃ È®´ë¿Í ¿Ü±¹ ÀÚ»ê¿î¿ë»ç ÀÏº» ÁøÀÔÀ» ÃËÁøÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ÀÚ»ê¿î¿ëÀÔ±¹(í¡ÏÐ) Á¤Ã¥ µîÀ» ÃßÁø ÁßÀÌ´Ù.
±â½Ã´Ù ³»°¢Àº 2200Á¶¿£¿¡ ´ÞÇÏ´Â °¡°èÀÚ»êÀ» ÀÚº»½ÃÀåÀ¸·Î À¯ÀÔ½ÃÅ°±â À§ÇÑ ±¸Á¶Àû °³Çõ ¹æ¹ýÀÇ ÇÏ³ª·Î ÅõÀÚÀÚ¿Í ±â¾÷ÀÇ ¼ÒÅëÀ» °Á¶Çß´Ù. È£¸®¸ðÅä ±¹ÀåÀº ¡°¸¹Àº ±¹¹ÎÀÌ ÅõÀÚÀÚ°¡ µÅ ¼ºÀåÀÇ °ú½ÇÀ» Æø³Ð°Ô ´©¸± ¼ö ÀÖ´Â Ã¼Á¦¸¦ ¸¸µé ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÅõÀÚÀÚ¿Í ÁÁÀº Àü·«À» ¼ÒÅëÇÑ ±â¾÷Àº »ì¾Æ³²°í ±×·¯Áö ¸øÇÑ ±â¾÷Àº Ã¶¼öÇÏ´Â Ã¼Á¦¸¦ ¸¸µå´Â °ÍÀÌ Á¤ºÎ ¸ñÇ¥¡±¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
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ÀÌ±¤¼ö ±âÀÚ gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö