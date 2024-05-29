»ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿ø ¸ø°¡ ÇÑ´Þ Çã¼Û¼¼¿ù¡¦ ¡°3~4°³¿ù¹Û¿¡ ¸ø »ê´ë¿ä¡±

Áö³ 2¿ù 19ÀÏ ½ÃÀÛµÈ Àü°øÀÇ Áý´ÜÇàµ¿ÀÌ 28ÀÏ·Î 100ÀÏÂ°¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. Àü°øÀÇ 1¸¸501¸í Áß 9662¸í(23ÀÏ ±âÁØ)ÀÌ ÀÏ½Ã¿¡ º´¿øÀ» ¶°³ª¸é¼ ¡®Àü°øÀÇ ¾ø´Â º´¿ø¡¯Àº Çö½ÇÀÌ µÆ´Ù. ÀÌµéÀÌ ¶°³ ÀÚ¸®¿¡´Â È¯ÀÚ ºÒ¾È¸¸ ³²¾Ò´Ù. »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿øÀÌ ÀÇ»ç ÀÎ·Â ºÎÁ·À¸·Î ½Å±Ô È¯ÀÚ ¿Ü·¡¸¦ Áß´ÜÇÏ´Â µî Áø·á¸¦ Ãà¼ÒÇÏ¸é¼ È¯ÀÚµéÀº Áø´ÜÁ¶Â÷ Á¦´ë·Î ¹ÞÁö ¸øÇÏ°Å³ª, ¼ö¼ú ÀÌÈÄ Ç×¾Ï Ä¡·á¸¦ Æ÷±âÇÏ´Â µî º´¿ø ¹ÛÀ¸·Î ³»¸ô¸®°í ÀÖ´Ù.
A¾¾(80)´Â Áö³ 3¿ù ¡®ºò5¡¯·Î ²ÅÈ÷´Â »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿øÀÇ ÀÀ±Þ½ÇÀ» Ã£¾Ò´Ù. ¾Ë ¼ö ¾ø´Â ÅëÁõ¿¡ ¾É¾Æ ÀÖ±âµµ Èûµé¾î ÀÀ±ÞÂ÷¸¦ Å¸°í °¬´Ù. ÀÀ±Þ½Ç¿¡¼± ¡°¾ÏÀÌ ÀÇ½ÉµÇ´Ï Ç÷¾×Á¾¾ç³»°ú¸¦ °¡¶ó¡±°í ¾È³»Çß´Ù. ÀÇ»ç´Â ¡°Àü°øÀÇ°¡ ¾ø¾î¼ ¿ì¸® º´¿øÀº ½Å±Ô È¯ÀÚ¸¦ ¹ÞÁö ¾ÊÀ¸´Ï ´Ù¸¥ °÷À» ¾Ë¾Æº¸¶ó¡±°í Çß´Ù. A¾¾ÀÇ µþÀº ¡°ÀÀ±ÞÈ¯ÀÚÀÌ´Ï ¾ÏÀÎÁö Áø´ÜÀÌ¶óµµ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µµ¿Í ´Þ¶ó¡±°í ÇßÁö¸¸, ÀÇ»ç´Â ¡°³» °¡Á·ÀÌ¾îµµ Áö±Ý »óÈ²¿¡¼± ÇØÁÙ °Ô ¾ø´Ù¡±¸ç µ¹·Áº¸³Â´Ù.
ÀÌÈÄ ´Ù¸¥ º´¿øÀ» ¼ö¼Ò¹®ÇßÁö¸¸ ´çÀå ¿Ü·¡ ¿¹¾àÀ» Àâ¾ÆÁÖ´Â º´¿øÀÌ ¾ø¾ú´Ù. A¾¾´Â Áö³´Þ¿¡¾ß ÇÑ »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿ø ³ë³â ³»°ú¿¡¼ Áø·á¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ±×´Â ¡°Ç÷¾×Á¾¾ç³»°ú¿¡¼ ½Å±Ô È¯ÀÚ¸¦ ¹Þ¾ÆÁÖÁö ¾ÊÀ¸´Ï Á¦¹ß ÇùÁøÀ¸·Î °Ë»ç¶óµµ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µµ¿Í ´Þ¶ó¡±°í Çß´Ù. °á±¹ Áö³´Þ 22ÀÏ ´Ù¹ß°ñ¼öÁ¾ 3±â Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÇ»ç´Â A¾¾¿¡°Ô ¡°3~4°³¿ù¹Û¿¡ ³²Áö ¾Ê¾Ò´Ù¡±°í Çß´Ù. A¾¾ µþÀº ±¹¹ÎÀÏº¸¿ÍÀÇ ÅëÈ¿¡¼ ¡°Áø´Ü¹Þ±â±îÁö ÇÑ ´Þ°£ º´¿øÀ» ¼ö¼Ò¹®ÇÏ¸é¼ ¡®ÀÇ»ç°¡ ¾ø¾î ¿¹¾àÀÌ ¾È µÈ´Ù¡¯´Â ¸»¸¸ ¹Ýº¹ÇØ µé¾ú´Ù¡±¸ç ¡°È°¡ ³ªÁö¸¸, ÇÏ·çÇÏ·ç ¾Ï°ú ½Î¿ì´À¶ó ÀÇ»çµé°ú´Â ½Î¿ï ¿©·Âµµ ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÇ»ç Áý´ÜÇàµ¿ ÀÌÈÄ »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿ø ÀÔ¿øÈ¯ÀÚ´Â Æò½ÃÀÇ 73% ¼öÁØÀÌ´Ù. °æÁõÈ¯ÀÚ °¨¼Ò·Î ÀÇ·á ´ë¶õÀº ÇÇÇßÁö¸¸ º´¿ø ¹ÛÀ¸·Î ³»¸ô¸®´Â È¯ÀÚµéÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù.
70´ë ³²¼º B¾¾´Â Èñ±Í¾ÏÀÇ ÀÏÁ¾ÀÎ ½Å°æ³»ºÐºñÁ¾¾ç 4±â È¯ÀÚ´Ù. Ç×¾Ï Ä¡·á¸¦ ¹Þ´ø º´¿ø¿¡¼± ¡°ÀÇ»ç°¡ ºÎÁ·ÇÏ´Ï ¿ä¾çº´¿øÀ¸·Î °¡¶ó¡±°í ±ÇÇß´Ù. Áø¹ÌÇâ ÇÑ±¹½Å°æ³»ºÐºñÁ¾¾ç È¯¿ìÈ¸ È¸ÀåÀº ¡°B¾¾´Â Áö±Ý ¡®ÀÇ·á°ø¹é »çÅÂ·Î ¹ö¸²¹Þ¾Ò´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù¡¯°í ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Áý¿¡¼ »ýÀ» ¸¶°¨ÇÒÁö, ¿ä¾çº´¿øÀ¸·Î °¥Áö °í¹ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
B¾¾Ã³·³ Èñ±Í¾Ï È¯ÀÚ¸¦ º¸´Â ÀÇ»ç³ª º´¿øÀº ÇÑÁ¤µÅ ÀÖ´Ù. ÀÇ·á °ø¹éÀ¸·Î Æ¯È÷ Áö¹æ¿¡ ÀÖ´Â È¯ÀÚµéÀº ½Å°æ³»ºÐºñÁ¾¾ç Áø´Ü °Ë»ç¸¦ ¹Þ´Â °Íµµ ½±Áö ¾Ê´Ù. ÀÌ³ª°æ ´ëÇÑ³úÁ¾¾çÇùÈ¸ ´ëÇ¥´Â ¡°³úÁ¾¾çÀº ¼ö¼ú ½Ã±â¸¦ ³õÄ¡¸é ¾ÆÁÖ À§ÇèÇÑ º´ÀÎµ¥, ¿Ü·¡ Åë·Î°¡ Á¼¾ÆÁö¸é Áø´ÜÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ¾ø¾î º´¸íµµ ¸ð¸£´Â Ã¤ Ä¡·á°¡ ÁöÃ¼µÉ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¿ì·ÁÇß´Ù.
º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇÏÁö ¸øÇØ Áý¿¡¼ ¡®°¡¹æ Ç×¾Ï¡¯ Ä¡·á¸¦ ÇÏ´Â È¯ÀÚµéµµ ÀÖ´Ù. °¡¹æ¿¡ Á÷Á¢ Ç×¾Ï Ä¡·áÁ¦¿Í ÄÉ¸ðÆ÷Æ®(Á¤¸Æ ÁÖÀÔ ±â±¸) µîÀ» Ã¬°Ü ÀÇ·áÁø ´ë½Å Á÷Á¢ Ä¡·áÇÑ´Ù´Â ÀÇ¹Ì´Ù. ±è¼ºÁÖ ÇÑ±¹ÁßÁõÁúÈ¯¿¬ÇÕÈ¸ ´ëÇ¥´Â ¡°ÃéÀå¾Ï È¯ÀÚÀÇ °æ¿ì Ç×¾ÏÄ¡·á ÈÄ ´Ù¾çÇÑ ºÎÀÛ¿ë¿¡ ´ëºñÇØ 3~4ÀÏ°£ º´¿ø¿¡ ¸Ó¹°·¶´Âµ¥, Áö±ÝÀº ÀÔ¿øÀÌ ¾î·Á¿ö Áý¿¡¼ °¡Á·ÀÌ ÀÇ·áÁøÀ» ´ë½ÅÇÏ´Â »óÈ²¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±èÀ¯³ª Â÷¹ÎÁÖ ¹Ú¼±¿µ ±âÀÚ spring@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö