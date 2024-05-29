½Ã»ç > ÀüÃ¼±â»ç

¡°Àü ¼¼°è¼­ ºÀ»çÈ°µ¿¡±¡¦ Æ÷½ºÄÚ ¡®2024 º¼·±Æ¼¾î À§Å©¡¯

ÀÔ·Â : 2024-05-29 04:16

Æ÷½ºÄÚ±×·ìÀÌ ¡®2024 ±Û·Î¹ú º¼·±Æ¼¾î À§Å©¡¯ ±â°£¿¡ Àü ¼¼°è »ç¾÷Àå¿¡¼­ ÀÓÁ÷¿ø Æ¯º° ºÀ»ç È°µ¿À» ÆîÄ£´Ù. Áö³­ 23ÀÏºÎÅÍ 31ÀÏ±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â ÀÌ¹ø ºÀ»ç¿¡´Â ÀÓÁ÷¿ø ¾à 2¸¸¸íÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù. ¼¼°è °÷°÷¿¡¼­ 800¿© °ÇÀÇ ºÀ»ç È°µ¿ÀÌ ¿¹Á¤µÅ ÀÖ´Ù. ÀåÀÎÈ­(¿ÞÂÊ) Æ÷½ºÄÚ±×·ì È¸Àåµµ 28ÀÏ °æºÏ Æ÷Ç×½Ã ³²±¸ ´ë¼Û¸é Á¦³»¸®¸¦ Ã£¾Æ ÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼±°ú ³ëÀÎ µ¹º½ È°µ¿¿¡ Âü¿©Çß´Ù.

´ë¼Û¸é Á¦³»¸®´Â Æ÷Ç×Á¦Ã¶¼Ò °Ç¼³ ´ç½Ã Á¦Ã¶¼Ò ºÎÁö(±«µ¿µ¿)¿¡ °ÅÁÖÇß´ø Áö¿ª ÁÖ¹ÎµéÀÌ ÀÌÁÖÇØ Á¤ÂøÇÑ ¸¶À»ÀÌ´Ù. ÀÌ³¯ ºÀ»ç¿¡´Â ÀÌ½Ã¿ì Æ÷½ºÄÚ »çÀå°ú Ãµ½Ã¿­ Æ÷Ç×Á¦Ã¶¼ÒÀå, ¹éÀÎ±Ô Æ÷Ç×½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå µîµµ µ¿ÂüÇß´Ù. ÅÂ±¹¿¡¼­´Â ÇØ¾ç»ýÅÂ°è º¸È£¸¦ À§ÇÑ ÀÎ°ø »êÈ£ ¼³Ä¡ È°µ¿ÀÌ, Æ¢¸£Å°¿¹¿¡¼­´Â °Ç¼³ ÀÚÀç¸¦ È°¿ëÇÑ ³îÀÌÅÍ Á¶¼º µîÀÌ ÃßÁøµÈ´Ù.

¹éÀç¿¬ ±âÀÚ energy@kmib.co.kr

¹éÀç¿¬ ±âÀÚ
»çÈ¸ºÎ
¹éÀç¿¬ ±âÀÚ
406
¾È³çÇÏ¼¼¿ä. ¹éÀç¿¬ ±âÀÚÀÔ´Ï´Ù.


GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶
´ç½ÅÀÌ ÁÁ¾ÆÇÒ ¸¸ÇÑ ±â»ç
X ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿ÀÅå