ÀºÇà±ÇÀÌ Áö³ÇØ »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿¿¡ 1Á¶6300¾ï¿øÀÌ ³Ñ´Â µ·À» ¾´ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. ¿ª´ë ÃÖ´ë´Ù. ÀÌÀÚ Àå»ç ³í¶õ ¼Ó¿¡ ÀºÇàÀÇ »çÈ¸Àû Ã¥ÀÓ, »ó»ý ±ÝÀ¶¿¡ ´ëÇÑ ¿ä±¸°¡ Ä¿Áø Å¿À¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù.
ÀºÇà¿¬ÇÕÈ¸°¡ 28ÀÏ °ø°³ÇÑ ¡®2023 ÀºÇà »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿ º¸°í¼¡¯¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ ÀºÇà±ÇÀÌ »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿¿¡ ¾´ ±Ý¾×Àº ÃÑ 1Á¶6349¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â(1Á¶2380¾ï¿ø)º¸´Ù 32.1% ´Ã¾ú´Ù.
ÀÌ´Â ¿¬ÇÕÈ¸°¡ 2006³â »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿ º¸°í¼¸¦ ¹ß°£ÇÏ±â ½ÃÀÛÇÑ ÀÌÈÄ °¡Àå ¸¹Àº ¼öÄ¡´Ù.
¼øÀÌÀÍ ´ëºñ »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿ ÁöÃâ ±Ý¾× ºñÁßµµ °¨¼Ò¼¼¿¡¼ Áõ°¡·Î µ¹¾Æ¼¹´Ù. 2019³â 9.2%¿´´ø ¼øÀÌÀÍ ´ëºñ »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿ ÁöÃâ ±Ý¾× ºñÁßÀº 2022³â 6.5%±îÁö 3³â ¿¬¼Ó °¨¼ÒÇßÁö¸¸, Áö³ÇØ 7.1%·Î Áõ°¡Çß´Ù.
ºÐ¾ßº° ÃßÁø ½ÇÀûÀ» º¸¸é Áö¿ª¡¤°øÀÍ»ç¾÷¿¡ °¡Àå ¸¹Àº 1Á¶121¾ï¿øÀ» ½è´Ù. ¡®¼¹Î±ÝÀ¶¡¯(¸¶ÀÌÅ©·Î Å©·¹µðÆ®)¿¡µµ 4601¾ï¿øÀ» Áö¿øÇß´Ù. °í±Ý¸®¡¤°í¹°°¡¡¤°íÈ¯À² µî ÀÌ¸¥¹Ù ¡®3°í(ÍÔ) Çö»ó¡¯¿¡ µû¶ó ¾î·Á¿òÀ» °ÞÀº ¼Ò»ó°øÀÎ¡¤ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ, Ãë¾à°èÃþ¿¡ ÀºÇà±ÇÀÇ Áö¿øÀÌ °ÈµÈ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
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È²ÀÎÈ£ ±âÀÚ inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö