ÆÄÁÖÃâÆÇµµ½Ã¼­ ÇÑ±¹ÆÇ ¡®¿¡µç¹ö·¯ Æä½ºÆ¼¹ú¡¯ ¿¬´Ù

ÆÄÁÖÃâÆÇµµ½Ã¿¡¼ ¼¼°èÀûÀÎ °ø¿¬¿¹¼ú ÃàÁ¦ÀÌÀÚ ¸¶ÄÏÀÎ ¿µ±¹ ¿¡µç¹ö·¯ ÇÁ¸°Áö Æä½ºÆ¼¹úÀ» º¥Ä¡¸¶Å·ÇÑ ÃàÁ¦¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù. ÃâÆÇµµ½Ã¹®ÈÀç´ÜÀº 28ÀÏ ¼¿ï Áß±¸ ÇÑ±¹ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ ±âÀÚ°£´ãÈ¸¸¦ ¿°í 9¿ù 6~8ÀÏ °³ÃÖÇÏ´Â ¡®2024 ÆÄÁÖÆä¾î-ºÏ¾ØÄÃÃ³¡¯ÀÇ ÁÖ¿ä ÇÁ·Î±×·¥À» °ø°³Çß´Ù.
¼Û½ÂÈ¯ ÆÄÁÖÆä¾î-ºÏ¾ØÄÃÃ³ ÃÑ°¨µ¶Àº ¡°Ã¥Àº ¿¬±Ø°ú ¹ÂÁöÄÃ, ¿µÈ µî ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ¿øÃµ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Ã¥À» Åä´ë·Î »õ·Î¿î ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé¾î ¼¼°è ½ÃÀåÀ¸·Î ³»º¸³»´Â ÇÃ·§ÆûÀ» ±¸ÃàÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. Æ¯È÷ ¡°Àå±âÀûÀ¸·Î ¼¼°è ÃÖ´ë °ø¿¬¿¹¼ú ÃàÁ¦ÀÌÀÚ¡¤¸¶ÄÏÀÎ ¿µ±¹ ¡®¿¡µç¹ö·¯ ÇÁ¸°Áö Æä½ºÆ¼¹ú¡¯ÀÇ ÇÑ±¹ÆÇÀ» ¸¸µå´Â °ÍÀÌ ¸ñÇ¥¡±¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. °í¿µÀº ÃâÆÇµµ½Ã¹®ÈÀç´Ü ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ÃàÁ¦¸¦ ÅëÇØ ÆÄÁÖÃâÆÇµµ½Ã°¡ ¡®Ã¥ÀÇ µµ½Ã¡¯¿¡¼ ¡®Ã¥°ú ¿¹¼úÀÇ µµ½Ã¡¯·Î º¯ÈÇÏ´Â °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¼Û ÃÑ°¨µ¶Àº ¹è¿ì Ãâ½ÅÀ¸·Î ºñ¾ð¾î ÆÛÆ÷¸Õ½º ¡®³Å¸¡¯ÀÇ Á¦ÀÛÀÚÀÌÀÚ 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³ÆóÈ¸½Ä ÃÑ°¨µ¶À» ¿ªÀÓÇß´Ù. ¡®³Å¸¡¯´Â 1999³â ¿¡µç¹ö·¯ ÇÁ¸°Áö Æä½ºÆ¼¹ú¿¡ ±¹³» ÀÛÇ° ÃÖÃÊ·Î Âü°¡ÇØ È£Æò¹ÞÀ¸¸é¼ ÇØ¿Ü ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ÀÌÈÄ ÇØ¿Ü ÁøÃâÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â ±¹³» ÀÛÇ°µéÀº ¡®³Å¸¡¯¸¦ Âü°íÇØ ¿Ô´Ù. ¼Û ÃÑ°¨µ¶Àº ¡°¿¡µç¹ö·¯ ÇÁ¸°Áö Æä½ºÆ¼¹úÀÇ ¿ª»ç°¡ 80³â¿¡ ´ÞÇÏ´Â ¸¸Å ÆÄÁÖÆä¾î-ºÏ¾ØÄÃÃ³°¡ ´çÀå ¼º°ú¸¦ ³¾ °ÍÀÌ¶ó°í ±â´ëÇÏÁø ¾Ê´Â´Ù. ÃÖ¼Ò 5~10³â µ¿¾È ÃàÁ¦¸¦ ¹ßÀü½ÃÄÑ ¼¼°èÀûÀÎ ¸¶ÄÏÀ» ¸¸µé°íÀÚ ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
15¾ï¿øÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â ¿ÃÇØ ÆÄÁÖÆä¾î-ºÏ¾ØÄÃÃ³´Â ¡®»õ·Î¿î »ý¸í·ÂÀ¸·Î ÀçÅº»ý µÇ´Â Ã¥ÀÇ ÀÌ¾ß±âµé¡¯(Books Alive)À» ½½·Î°ÇÀ¸·Î ³»°É¾ú´Ù. 9¿ù 6ÀÏ °³¸·°ø¿¬ÀÎ ÀÌ¾ß±â°¡ ÀÖ´Â ÆÄÅ© ÄÜ¼Æ® ¡®ºÏ½º ¾ó¶óÀÌºê¡¯¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î °¡Á· ¹ÂÁöÄÃ ¡®Á¤±ÛºÏ¡¯, ¹ÂÁöÄÃ ¡®°Ü¿ï³ª±×³×¡¯, ¿¬±Ø ¡®Ä£Á¤¾ö¸¶¿Í 2¹Ú 3ÀÏ¡¯ µî Ã¥ ¿øÀÛÀÇ °ø¿¬µéÀ» ¼±º¸ÀÎ´Ù. ÆÄÅ© ÄÜ¼Æ®¿¡´Â ¹è¿ì °ºÎÀÚ, ¿À¸¸¼®, ±è¼ÒÇö¡¤¼ÕÁØÈ£ ºÎºÎ µîÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¹è¿ì Á¤µ¿È¯, ¾çÈñ°æ, ¼ÇöÃ¶, ±æÇØ¿¬ µîÀÇ ³¶µ¶°ø¿¬µµ ÆîÃÄÁø´Ù. ºÏ¸¶ÄÏ, ¾ÆÆ®¸¶ÄÏ, ÀÛ°¡¿ÍÀÇ ¸¸³², ÃâÆÇIP ºñÁî´Ï½º ³×Æ®¿öÅ· µîµµ ¸¶·ÃÇÑ´Ù.
ÇÁ¸°Áö ¼îÄÉÀÌ½ºµµ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¼îÄÉÀÌ½º ÀÛÇ°Àº °ø¸ð¸¦ ÅëÇØ ¼±Á¤ÇÑ´Ù. ¿À´Â 31ÀÏ±îÁö µµ¼ ¿øÀÛ ºÎ¹®°ú ÀÚÀ¯ ºÎ¹®À¸·Î °ø¸ð¸¦ ÁøÇàÇØ ÃÑ 8°³ ÀÛÇ°À» ¼±Á¤ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °ÅÃÄ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤ÇÑ 2Æí¿¡´Â Ç×°ø·á¿Í ÇØ¿Ü È«º¸ ±¤°í ¸¶ÄÉÆÃ ºñ¿ëÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÃÖ´ë 5000¸¸¿øÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. ¼Û ÃÑ°¨µ¶Àº ¡°ÈÄ¹èµéÀÌ ¡®³Å¸¡¯ ÀÌ»óÀÇ ÀÛÇ°À» ¸¸µé ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀåÁö¿µ ¼±ÀÓ±âÀÚ jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö