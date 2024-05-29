ÃæºÏµµ, Ã»ÁÖ°øÇ×~½ÅÅºÁø µî 10°³ Ã¶µµ ³ë¼± ÃßÁø

ÃæºÏµµ°¡ Ã»ÁÖ±¹Á¦°øÇ×¿¡¼ ´ëÀü¡¤½ÅÅºÁøÀ» ÀÕ´Â ±¤¿ªÃ¶µµ ½Å¼³À» ÃßÁøÇÑ´Ù.
ÃæºÏµµ´Â ±¹Åä±³ÅëºÎÀÇ Á¦5Â÷ ±¹°¡Ã¶µµ¸Á ±¸Ãà °èÈ¹¿¡ Ã»ÁÖ°øÇ×~½ÅÅºÁøÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµÎ 10°ÇÀÇ »ç¾÷ °ÇÀÇ¼¸¦ Á¦ÃâÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù.
±¹°¡Ã¶µµ¸Á ±¸Ãà°èÈ¹Àº 10³â ´ÜÀ§ 5³â ÁÖ±â·Î ¼ö¸³ÇÏ´Â Ã¶µµ °Ç¼³ ºÐ¾ßÀÇ ÃÖ»óÀ§ ¹ýÁ¤°èÈ¹ÀÌ´Ù. ±¹ÅäºÎ´Â ¿¬±¸¿ë¿ª°ú ½ÉÀÇ¸¦ °ÅÃÄ ³»³â »ó¹Ý±â Áß °èÈ¹ ¹Ý¿µ ³ë¼±À» È®Á¤ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
µµ°¡ °ÇÀÇÇÑ »ç¾÷Àº Ã»ÁÖ°øÇ×~½ÅÅºÁø, Ã»ÁÖ°øÇ×~º¸Àº~±èÃµ, ÁßºÎ³»·ú¼± °¨°î~Çõ½Åµµ½Ã Áö¼±, ÁßºÎ±Ç µ¿¼È¾´ÜÃ¶µµ, Ã»ÁÖ°øÇ×~Æ÷Ç×³»·úÃ¶µµ, ÁßºÎ³»·ú¼± º¹¼±È, ¿À¼Û¿¬°á¼±, ÅÂ¹é¿µµ¿¼± °í¼ÓÈ, ´ëÀü~¿ÁÃµ ±¤¿ªÃ¶µµ ¿µµ¿¿¬Àå µîÀÌ´Ù. ÁßºÎ³»·ú°ú Ã»ÁÖ°øÇ×ÀÇ Á¢±Ù¼ºÀ» Å©°Ô Çâ»óÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
Ã»ÁÖ°øÇ×~½ÅÅºÁø ±¤¿ªÃ¶µµ´Â ´ëÀü¡¤¼¼Á¾¡¤Ã»ÁÖ¿¡ ¼øÈ¯Çü ±¤¿ªÃ¶µµ¸ÁÀ» ±¸ÃàÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù. 2026³â ¿Ï°øµÇ´Â °è·æ~½ÅÅºÁø ÃæÃ»±Ç±¤¿ªÃ¶µµ¿Í ¿¬°áµÈ´Ù. ÃæºÏµµÃ»¿¡¼ ½ÅÅºÁø±îÁö ÀÌµ¿½Ã°£Àº 50ºÐ¿¡¼ 30ºÐÀ¸·Î ´ÜÃàµÈ´Ù. µµ´Â ¾ç µµ½Ã °£ ÅëÇàÀÌ ÇÏ·ç 10¸¸¸í¿¡ ´ÞÇØ È¿À²¼º°ú °æÁ¦¼º±îÁö ±Ø´ëÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÆÇ´ÜÀÌ´Ù.
Á¦4Â÷ ±¹°¡Ã¶µµ¸Á ±¸Ãà°èÈ¹¿¡ ´ã±ä ´ëÀü~¼¼Á¾~Ã»ÁÖ¸¦ ÀÕ´Â ÃæÃ»±Ç±¤¿ª±ÞÇàÃ¶µµ(CTX)¿Í µ¿Åº~Ã»ÁÖ°øÇ× ±¤¿ªÃ¶µµ´Â ¹ÎÀÚÀû°Ý¼ºÁ¶»ç¿Í ¿¹ºñÅ¸´ç¼ºÁ¶»ç¸¦ À§ÇÑ °ËÅä°¡ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. CTX´Â ¹ÎÀÚÀû°Ý¼º Á¶»ç¸¦ °ÅÃÄ 2028³â Âø°øÇØ 2034³â °³ÅëÀ» ¸ñÇ¥·Î »ç¾÷À» ÃßÁøÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
µµ °ü°èÀÚ´Â ¡°5Â÷ ±¹°¡Ã¶µµ¸Á °èÈ¹Àº ¹Ì¿ÏÀÇ Ã¶µµ¸ÁÀ» ¿Ï¼ºÇØ ÃæºÏ Ã¶µµ ¸£³×»ó½º¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ±â À§ÇÑ °úÁ¤¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÃÖ´ëÇÑ ¹Ý¿µµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¹ÅäºÎ¿Í ÇùÀÇÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Ã»ÁÖ=È«¼ºÇå ±âÀÚ adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö