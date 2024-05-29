´ëÀü °ø¿µÀÚÀü°Å ¡®Å¸½´¡¯ ÀÌ¿ë·ü 8¹è ´Ã¾ú´Ù

´ëÀüÀÇ °ø¿µÀÚÀü°Å ¡®Å¸½´¡¯ ÀÌ¿ë·üÀÌ 2³â¿©¸¸¿¡ 8¹è °¡±îÀÌ Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
´ëÀü½Ã´Â Áö³ 2022³â 7¿ù Å¸½´ ½ÃÁð2 µµÀÔ ÀÌÈÄ ¾à 1³â 6°³¿ù¸¸¿¡ È¸¿øÀÌ 15¸¸¸í¿¡¼ 41¸¸¸íÀ¸·Î Áõ°¡Çß´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù. 2021³â 52¸¸°ÇÀÌ¾ú´ø ÀÌ¿ë·üÀº Áö³ÇØ 430¸¸°ÇÀ¸·Î 8¹è °¡±îÀÌ Áõ°¡Çß´Ù.
Å¸½´ÀÇ ÀÌ¿ëÀº ÆòÀÏ ÃâÅð±Ù ½Ã°£´ë°¡ 24%·Î °¡Àå ³ô¾Ò´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â Æ¼¸Ó´Ï¿Í ¿¬°èµÇ¸é¼ ´ëÁß±³Åë°ú Å¸½´¸¦ È¯½ÂÇÒ ¶§ ¸¶ÀÏ¸®Áöµµ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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´ëÀü=ÀüÈñÁø ±âÀÚ heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö