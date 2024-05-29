Çö´ëÂ÷±×·ì, Á¦³×½Ã½º&¼º´É°³¹ß ÃÑ°ý¿¡ ¸¸ÇÁ·¹µå ÇÏ·¯ ¿µÀÔ

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ÇÏ·¯ ºÎ»çÀåÀº 1997³âºÎÅÍ ¾à 25³â°£ ¾Æ¿ìµð, BMW, Æ÷¸£½¦ µî ÀÚµ¿Â÷ ºê·£µå¿¡¼ ¼¨½Ã ±â¼ú °³¹ßºÎÅÍ ÀüÀå ½Ã½ºÅÛ ¹× ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß, ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃÑ°ý±îÁö µÎ·ç °æÇèÇÑ Â÷·® Àü¹®°¡´Ù. ±×´Â Æ÷¸£½¦ ÀçÁ÷ ½ÃÀý ÁÖ¿ä Â÷Á¾ÀÎ Ä«ÀÌ¿£, ¹Ú½ºÅÍ µî ³»¿¬±â°ü Â÷·®»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Æ÷¸£½¦ ÃÖÃÊÀÇ Àü±âÂ÷ÀÎ Å¸ÀÌÄ °³¹ßÀ» ÁÖµµÇÑ ÀÌ·ÂÀÌ ÀÖ´Ù. ÇÏ·¯ ºÎ»çÀåÀº Æ÷¸£½¦, ¾ÖÇÃ µî¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ¸ç ¿¬±¸°³¹ßÀ» ÁÖµµÇÑ °æÇèÀ» »ì·Á Çö´ëÂ÷¡¤±â¾Æ R&D º»ºÎ¿¡¼ Á¦³×½Ã½º ¹× Â÷·® ¼º´É ±â¼ú °³¹ßÀ» ÃÑ°ýÇÏ´Â ÁßÃ¥À» ¸Ã´Â´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö