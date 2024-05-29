ºÎ»ê½Ã, ±â°èºÎÇ°¡¤·Îº¿ ºÐ¾ß Àçµµ¾à Áö¿ø¡¦ 5³â°£ 454¾ï¿ø ÅõÀÔ

ºÎ»ê½Ã°¡ ±â°è ºÎÇ°°ú ·Îº¿ ºÐ¾ß Á¦Á¶¾÷ÀÇ Àçµµ¾àÀ» À§ÇØ 450¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ Áö¿ø¿¡ ³ª¼±´Ù.
ºÎ»ê½Ã´Â ¿ÃÇØºÎÅÍ 2028³â±îÁö ±â°è ºÎÇ°¡¤·Îº¿ ºÐ¾ß °æÀï·ÂÀ» °ÈÇÏ±â À§ÇØ 5°³ »ç¾÷¿¡ 454¾ï3000¸¸¿øÀ» ÅõÀÔÇÑ´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù. ÀÌ¿Í °ü·Ã, »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎÀÇ ±â°è ºÎÇ°¡¤·Îº¿ ºÐ¾ß »ç¾÷°ø¸ð¿¡ ¼±Á¤µÅ ÃÑ 298¾ï¿øÀÇ ±¹ºñ¸¦ È®º¸Çß´Ù.
5°³ »ç¾÷Àº ¡®»Ñ¸®»ê¾÷ °íµµÈ¸¦ À§ÇÑ ºñÁî ÇÃ·§Æû ±¸Ãà¡¯ ¡®Ä£È¯°æ Ã·´Ü ¼Ò¼º°¡°ø ºÎÇ° »ý»ê±âÁö °øµ¿ È°¿ë¼³ºñ ±¸Ãà¡¯ ¡®ÀÌ(E)-¸ðºô¸®Æ¼ ·¹ÀÌÀú È°¿ë ±â¼ú Á¦Á¶ Àåºñ ±â¹Ý °íµµÈ¡¯ ¡®»ýÈ° Áö¿øÀ» À§ÇÑ ¼ºñ½º·Îº¿ ºÎÇ° ±â¼úÁö¿ø ±â¹Ý ±¸Ãà¡¯ ¡®½ÅÆòÀå¸²»ê´Ü ½º¸¶Æ® Á¦Á¶ °í±Þ ÀÎ·Â ¾ç¼º¡¯ µîÀÌ´Ù.
½Ã´Â ¿ì¼± ÀÚµ¿Â÷¡¤Ç¥¸éÃ³¸® µî »Ñ¸®»ê¾÷À» °íµµÈÇÏ±â À§ÇØ ¿À´Â 2028³â±îÁö ÅëÇÕ ºñÁî ÇÃ·§ÆûÀ» ±¸ÃàÇÑ´Ù. ÇÑ±¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø ÁÖ°üÀ¸·Î ÇÃ·§ÆûÀ» ±¸ÃàÇÏ°í, ¹Ì·¡ ½Å±â¼ú ´ëÀÀÀÌ ¾î·Á¿î Áö¿ª »Ñ¸® ±â¾÷ÀÇ ±â¼ú °íµµÈ¿Í µðÁöÅÐ ÀüÈ¯, ½Å»ê¾÷ ÁøÃâ, »ç¾÷ÀçÆí ÃËÁø µîÀ» Áö¿øÇÑ´Ù.
¶Ç Ä£È¯°æ ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° À¶¡¤º¹ÇÕÇü Æ¯È´ÜÁö¿¡ °øµ¿ È°¿ë¼³ºñ¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í, ±â¾÷µéÀÌ ½ÃÁ¦Ç° Á¦ÀÛ¿¡ °øµ¿ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÑ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² °íÃâ·Â Ã·´Ü ·¹ÀÌÀú¸¦ È°¿ëÇÑ ºÎÇ° Á¦Á¶±â¼ú °³¹ßÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. ¹èÅÍ¸® ÆÑ, ±¸µ¿ ¸ðÅÍ µî ¹Ì·¡Â÷ ÇÙ½ÉºÎÇ°ÀÇ ³¿ëÁ¢¼º ÇØ°á±â¼ú°³¹ß°ú ¼º´ÉÆò°¡ ÀÎÁõ µîÀ» Áö¿øÇØ ³»¿¬±â°ü Áß½ÉÀÇ Áö¿ª ºÎÇ°»ê¾÷À» E-¸ðºô¸®Æ¼ ºÎÇ°»ê¾÷À¸·Î ÀüÈ¯ÇÑ´Ù.
·Îº¿ ÇÙ½É ºÎÇ° ±â¼ú°³¹ßÀ» Áö¿øÇÏ°í ¿¬±¸Áö¿ø ±â¹Ý ½Ã¼³À» ±¸ÃàÇØ Áö¿ª ·Îº¿ °ü·Ã Áß¼Ò±â¾÷µéµµ Áö¿øÇÑ´Ù.
°í±Þ ÀÎ·Âµµ ¾ç¼ºÇÑ´Ù. ½Ã´Â ½º¸¶Æ® Á¦Á¶ ÀÎ·Â 1000¿©¸í ¾ç¼ºÀ» ¸ñÇ¥·Î 2026³â±îÁö 3³â°£ ½ÅÆòÀå¸²»ê´Ü¿¡¼ ±â¾÷ÀÌ ¿ä±¸ÇÏ´Â ¸ÂÃãÇü ±³À°°úÁ¤°ú »êÇÐÇù·Â ÇÁ·Î±×·¥ µîÀ» ¿î¿µÇÑ´Ù.
¹ÚÇüÁØ ºÎ»ê½ÃÀåÀº ¡°Áö¿ª Á¦Á¶¾÷ÀÌ ÇÑÃþ ´õ ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸¶Áß¹°ÀÌ µÅ Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ¸¦ ÀÌ²ø °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ Áö»êÇÐ¿¬ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ÇöÀåÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ¹Ý¿µµÈ ¹Ì·¡ ÇÙ½É Àü·«»ê¾÷À» ¹ß±¼¡¤À°¼ºÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö