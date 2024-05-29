¸êÁ¾À§±â »ó±ªÀÌ, ÇÑ·ÁÇØ»ó±¹¸³°ø¿ø¼­ »õ³¢ ³º¾Ò´Ù

ÇÑ·ÁÇØ»ó±¹¸³°ø¿ø ³» ÃÊ¾çµµ ÀÎ±Ù¿¡¼ ¸êÁ¾À§±âÁ¾ÀÎ »ó±ªÀÌ°¡ »õ³¢¸¦ ³º¾Æ Å°¿ì´Â ¸ð½ÀÀÌ Æ÷ÂøµÆ´Ù.
±¹¸³°ø¿ø°ø´ÜÀº ±¹°¡º¸È£Á¾ Á¶»ç¸¦ ÅëÇØ ÃÊ¾çµµ Áö¿ª¿¡¼ »ó±ªÀÌ°¡ ÁýÁß Ãâ¿¬ÇÑ´Ù´Â »ç½ÇÀ» È®ÀÎÇÏ°í »õ³¢¸¦ ³º¾Æ Å°¿ì´Â »ýÀ° È°µ¿µµ ÃÖ±Ù È®ÀÎÇß´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù. ÀÌ»¡°í·¡·ù ¼èµ¹°í·¡°ú¿¡ ¼ÓÇÏ´Â »ó±ªÀÌ´Â µîÁö´À·¯¹Ì°¡ ¾ø°í µÕ±Ù ¸Ó¸®¸¦ °¡Áø °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ¾à 72¡85§¯ Å©±â·Î ÅÂ¾î³ª 2m±îÁö ÀÚ¶õ´Ù. ¼¼°èÀÚ¿¬º¸Àü¿¬¸Í(IUCN)Àº »ó±ªÀÌ¸¦ ¸êÁ¾ °¡´É¼ºÀÌ Å« À§±âÁ¾(EN)À¸·Î ºÐ·ùÇß°í ÇÑ±¹Àº 2016³â ÇØ¾çº¸È£»ý¹°·Î ÁöÁ¤Çß´Ù.
°ø´ÜÀº 2020~2023³â ±¹°¡º¸È£Á¾À» Á¶»çÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ »ó±ªÀÌ 474°³ °³Ã¼¸¦ È®ÀÎÇß´Ù. ÃÊ¾çµµ ºÎ±Ù »ó±ªÀÌ´Â º½°ú °¡À»¿¡ ÁÖ·Î ¹ß°ßµÆ´Ù. Áö³´Þ ¾î¹Ì¿Í Çì¾öÄ¡´Â ¸ð½ÀÀÌ ¹ß°ßµÈ ¾î¸° »ó±ªÀÌ´Â °« ÅÂ¾î³ »õ³¢ÀÇ Æ¯Â¡ÀÎ ¹è³ÁÁÖ¸§µµ È®ÀÎµÆ´Ù(»çÁø).
°ø´ÜÀº °íÁ¤Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÌ¿ëÇØ »ó±ªÀÌ¸¦ ¸ð´ÏÅÍ¸µÇÏ°í »ýÅÂ ÇØ¼³ ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ ÀÚ¿¬ »óÅÂÀÇ »ó±ªÀÌ °üÂûµµ Áö¿øÇÑ´Ù. ¼ÛÇü±Ù ±¹¸³°ø¿ø°ø´Ü ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÇÑ·ÁÇØ»ó±¹¸³°ø¿øÀÌ »ó±ªÀÌÀÇ Áß¿äÇÑ ¼½ÄÁöÀÓÀ» È®ÀÎÇß´Ù¡±¸ç ¡°ÇØ¾ç È¯°æ°³¼±, ±¹¹Î ÀÎ½Ä ÁõÁø µî ´Ù¾çÇÑ ¼½ÄÁö º¸È£ È°µ¿À» Àü°³ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¼¼Á¾=¹Ú»óÀº ±âÀÚ pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö