Àü±¹ ÃÖÃÊ Æó±³ È°¿ë ¡®ÀÓ½Ç ¿À±Ã¸®¹Ì¼úÃÌ¡¯ °á±¹ ¹® ´Ý³ª

Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î Æó±³¸¦ È°¿ëÇØ 30³â °¡±îÀÌ ¿¹¼úÀÎµéÀÇ ²ÞÀ» Ç°¾îÁá´ø ÀüºÏ ÀÓ½Ç ¿À±Ã¸®¹Ì¼úÃÌÀÌ ÆóÃÌ À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. °Ç¹°µéÀÌ ³Ê¹« ³°°í ºØ±« À§ÇèÀÌ ÀÖ¾î ±³À°Ã»À¸·ÎºÎÅÍ ¡°ºñ¿ö ´Þ¶ó¡±´Â °ø¹®À» ¼öÂ÷·Ê ¹Þ¾Ò±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
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ÀüºÏÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ÀÓ½Ç±º ½Å´ö¸é¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿À±Ã¸®¹Ì¼úÃÌÀº 1995³â 8¸íÀÇ Áö¿ª ÀÛ°¡µéÀÌ ÀÔÁÖÇØ È¸È¿Í Á¶°¢, »çÁø, µµ¿¹ µî ´Ù¾çÇÑ Ã¢ÀÛ È°µ¿À» Æì ¿Â °÷ÀÌ´Ù. ÀÛ°¡µéÀº ½ºÆ©µð¿À¿Í Ã¼Çè±³À°ÀÇ Àå, ³ó¾îÃÌ È°¼ºÈÀÇ ¸ðÅÂ·Î È°¿ëÇÏ¸ç ÀÓ½Ç °ü±¤°ú ÀÎ±¸ À¯ÀÔ µî¿¡ µµ¿òÀ» Áà ¿Ô´Ù.
Æ¯È÷ ¿À±Ã¸®¹Ì¼úÃÌ °³¼Ò¸¦ °è±â·Î Àü±¹¿¡ »êÀçµÈ Æó±³µéÀÌ ¿¹¼úÀÎµéÀÇ °ø°£À¸·Î Àçº¯½ÅÇß´Ù. 2000³â´ë ÃÊ¹Ý 9¸íÀÇ ÀÛ°¡¿Í °¡Á· µî 20¸íÀÌ »ì±âµµ ÇßÁö¸¸ ¿¾ÇÇÑ È¯°æ Å¿¿¡ ÇöÀç ÀÛ¾÷ ÁßÀÎ ÀÛ°¡´Â 4¸í»ÓÀÌ´Ù.
ÀÛ°¡µéÀº Æó±³ È°¿ë°ú Ã¢ÀÛ È°µ¿ÀÇ ¸ð¹ü »ç·Ê¶ó¸ç ÀÓ½Ç±º°ú ÀüºÏ±³À°Ã», ÀüºÏµµ µî¿¡ ¹Ì¼úÃÌ º¸Á¸°ú ¿¹¼úÀÎ Áö¿ø ´ëÃ¥À» ¼¼¿ö´Þ¶ó°í È£¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ¹üÈ« ¿À±Ã¸®¹Ì¼úÃÌÀåÀº 28ÀÏ ¡°¿À±Ã¸®¹Ì¼úÃÌÀº ÀÛ°¡ÀÇ »î°ú Ã¢ÀÛ ÀÇÁö¸¦ Ç°¾î ÁØ ¼ÒÁßÇÑ °ø°£ÀÌÀÚ Æó±³ È°¿ëÀÇ »óÂ¡¼ºÀÌ ¸Å¿ì Å« °÷¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀþÀº ÀÛ°¡µéÀÇ Ã¢ÀÛ È°µ¿À» µ½°í °ü±¤ ÀÓ½ÇÀ» À¯µµÇÏ¸ç Àü±¹ ´ëÇ¥ ¿¹¼úÀÎµéÀÇ ¿ä¶÷ÀÌ µÇ±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÓ½Ç=±è¿ë±Ç ±âÀÚ ygkim@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö