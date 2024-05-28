[ÀÎ»ç] ¿Ü±³ºÎ èâ

¡ß¿Ü±³ºÎ[º»ºÎÀå]¡â¿Ü±³Àü·«Á¤º¸º»ºÎÀå Á¶±¸·¡[½ÇÀå±Þ]¡â±Û·Î¹ú´ÙÀÚ¿Ü±³Á¶Á¤°ü ±Ç±âÈ¯[±¹Àå±Þ]¡âµ¿ºÏ¡¤Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ±¹Àå °¿µ½Å¡â±¹Á¦±â±¸¡¤¿øÀÚ·Â±¹Àå ÀÌÃ¶¡â±¹Á¦»çÀÌ¹öÇù·Â´ë»ç ÀÌµ¿·Ä¡â¿Ü±³Àü·«Á¤º¸º»ºÎ ¿Ü±³Á¤º¸±âÈ¹±¹Àå ¹ÚÀåÈ£¡â¡¨ ÇÑ¹ÝµµÁ¤Ã¥±¹Àå ÀÌÁØÀÏ¡â¡¨ ±¹Á¦¾Èº¸±¹Àå À±Á¾±Ç[°úÀå±Þ]¡âµ¿ºÏ¡¤Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ±¹ µ¿ºÏ¾Æ1°úÀå Ãµ¹Ì¼º¡â¡¨ µ¿ºÏ¾Æ2°úÀå ¹ÚÇýÁø¡â¡¨ Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ°úÀå °¹Î¼Ò¡âÁß³²¹Ì±¹ Áß¹Ì°úÀå ±è¼öÀº¡â¡¨ Ä«¸®ºê¡¤Áß³²¹ÌÇù·Â°úÀå ¹Îº¸¶÷¡âÀ¯·´±¹ À¯¶ó½Ã¾Æ°úÀå Á¤Ä¡¿ø¡â±¹Á¦±â±¸¡¤¿øÀÚ·Â±¹ À¯¿£°úÀå È«À¯Áø¡â¡¨ ÀÎ±Ç»çÈ¸°úÀå È²ÇöÀÌ¡â¡¨ ÀÎ±Ç»çÈ¸°ú ´ÙÀÚº¸°Ç¾Èº¸ÆÀÀå ±è³²±â¡â¡¨ ¿øÀÚ·Â¿Ü±³°úÀå Àå¼ºÈ¡â°³¹ßÇù·Â±¹ °³¹ßÀü·«¡¤¹Î°£Çù·Â°úÀå À±Á¤ÁÖ¡â¡¨ ±¹Á¦°³¹ßÀÇÁ¦°úÀå ÃÖ±âÃµ¡â¾çÀÚ°æÁ¦¿Ü±³±¹ °æÁ¦¾Èº¸¿Ü±³°úÀå ±è±¤¿ì¡â¿Ü±³Àü·«Á¤º¸º»ºÎ ¿Ü±³Àü·«±âÈ¹±¹ ¿Ü±³Á¤Ã¥±âÈ¹ÆÀÀå ¸íÀºÁö¡â¡¨ ¡¨ ÀÎÅÂÀü·«°úÀå ±è´ëÈ¯¡â¡¨ ¿Ü±³Á¤º¸±âÈ¹±¹ ¿Ü±³Á¤º¸2°úÀå Á¶¼ºÀÎ¡â¡¨ ÇÑ¹ÝµµÁ¤Ã¥±¹ ºÏÇÙÁ¤Ã¥°úÀå ±èÈçÁø¡â¡¨ ¡¨ ÇÑ¹Ýµµ¹Ì·¡Á¤Ã¥°úÀå ¼Û¿Á°æ¡â¡¨ ¡¨ ´ëºÏÁ¤Ã¥Çù·Â°úÀå ±èÁö¼ö¡â¡¨ ±¹Á¦¾Èº¸±¹ ±¹Á¦¾Èº¸¡¤»çÀÌ¹öÇù·ÂÆÀÀå ÀÌÇö½Â¡â¡¨ ¡¨ ±ºÃàºñÈ®»ê°úÀå ¹ÚÀºÁø¡â¡¨ ¡¨ ¼öÃâÅëÁ¦¡¤Á¦Àç°úÀå ÀÌÀºÁÖ
¡ßÇÑ±¹ÇØ¾ç°úÇÐ±â¼ú¿ø¡âºÎ¿øÀå °µ¿Áø
¡ßÇÑ±¹Á¤º¸Åë½ÅÁøÈïÇùÈ¸¡ÝÀüº¸¡â½ÃÀåÇù·Âº»ºÎ ½ÃÀåÈ°¼ºÈÆÀÀå¡¤½ÃÀåÁ¤º¸ÆÀÀå ¼Õº´Ã¶¡â¡¨ °øÁ¤°æÀïÁö¿øÆÀÀå¡¤Åë½Å½ÃÀåÇù·ÂÆÀÀå ÀÌÈº¹
¡ßµ¿¾Æ´ë¡âÇÐ»ýÃë¾÷Áö¿øÃ³Àå ½Å¿ëÅÃ¡â±³À°Çõ½Å¿øÀå È²±â½Ä¡â´ëÇÐ¿øÀå ¼Û°Á÷¡â°æ¿µ´ëÇÐ¿øÀå¡¤°æ¿µ´ëÇÐÀå ÃÖ±ÔÈ¯¡â»çÈ¸º¹Áö´ëÇÐ¿øÀå¡¤»çÈ¸°úÇÐ´ëÇÐÀå À±»ó¿ì¡âÀÎ¹®°úÇÐ´ëÇÐÀå¡¤¼®´çÇÐ¼ú¿øÀå ±èÁø°æ¡â»ý¸íÀÚ¿ø°úÇÐ´ëÇÐÀå ±èµÎÇö¡â°ø°ú´ëÇÐÀå ÀÌÁ¤Àç¡âÀÇ°ú´ëÇÐÀå ±èÁ¾±¹¡âÃ¢¾÷Áö¿ø´ÜÀå Á÷¹«´ë¸® ÀÌÇÐ¼º
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr)
, ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö