[µ¥½ºÅ©½Ã°¢] Æø±º¿¡°Õ ¾ðÁ¦³ª ÀÌ¿Í °°ÀÌ

½½·Î¹ÙÅ°¾Æ ÃÑ¸®´Â ÃÖ±Ù ÃÑÀ» ¸Â¾Æ Á×À» »·Çß°í, ÀÌ¶õ ´ëÅë·ÉÀº Å¸°í ÀÖ´ø Çï±â°¡ Ãß¶ôÇØ »ç¸ÁÇß´Ù. ÀüÀÚ´Â ¾Ï»ì ½Ãµµ¿´°í ÈÄÀÚ´Â ¾Ï»ìÀÌ ¾Æ´Ñ »ç°í»ç¿´´Ù. ·Îº£¸£Æ® ÇÇÃÊ ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ ÃÑ¸®´Â ¹éÁÖ´ë³· °Å¸®¿¡¼ °æÈ£¿øµéÀÌ ¹Ù·Î ¿·¿¡ ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ÄÚ¾Õ¿¡¼ ÀÎ»çÇÏ´ø ³ëÀÎ¿¡°Ô ÃÑÀ» ¿©·¯ ¹ß ¸Â¾Ò´Ù. ¿¡ºê¶óÈû ¶óÀÌ½Ã ÀÌ¶õ ´ëÅë·ÉÀÌ ºÒÀÇÀÇ »ç°í¸¦ ´çÇÑ °ÍÀº È®½ÇÇØ º¸ÀÌÁö¸¸, ±×°¡ Á×¾ú´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» µèÀÚ¸¶ÀÚ ¸¹Àº »ç¶÷ÀÇ ³ú¸®¸¦ ½ºÄ£ »ý°¢Àº ¡®ÀÌ½º¶ó¿¤ÀÌ ¾Ï»ìÇÑ °Í ¾Æ´Ñ°¡¡¯´Ù. ÀÌ·± »ý°¢ÀÌ ÀÚ¿¬½º·¯¿öÁ³À» Á¤µµ·Î Áßµ¿ Á¤¼¼´Â Çè¾ÇÇÏ±â Â¦ÀÌ ¾ø´Ù.
Áö±ÝÀ¸·ÎºÎÅÍ 159³â Àü°ú 56³â Àü ¹Ì±¹¿¡¼ °¢°¢ ¹ß»ýÇÑ Á¤Ä¡ÀÎ ¾Ï»ì »ç°ÇÀ» µ¹¾Æº»´Ù. 1865³â 4¿ù 15ÀÏ ¿¡ÀÌºê·¯ÇÜ ¸µÄÁ ´ëÅë·ÉÀº ¿ö½ÌÅÏDC Æ÷µå ±ØÀå¿¡¼ ¿¬±ØÀ» °ü¶÷ÇÏ´Ù µÚÅë¼ö¿¡ ÃÑÀ» ¸Â¾Ò´Ù. ´º¿åÅ¸ÀÓ½º´Â ´ç½Ã »óÈ²À» ÀÌ·¸°Ô ¹¦»çÇß´Ù. ¡®¼¼ ¹øÂ° ¸·ÀÌ ÁøÇàµÇ´Â µ¿¾È ³¯Ä«·Î¿î ÃÑ¼ºÀÌ µé·È´Ù. ÇÑ ³²ÀÚ°¡ ¡®Sic semper Tyrannis¡¯(Æø±º¿¡°Ô´Â ¾ðÁ¦³ª ÀÌ¿Í °°ÀÌ ÇÏ¶ó)¶ó°í ¼Ò¸®Ä¡¸é¼ 2Ãþ ±Íºó¼®¿¡¼ ¹«´ë·Î ¶Ù¾î³»¸° ÈÄ ¹Ý´ëÂÊÀ¸·Î ´Þ·Á°¬´Ù. ±×·¸°Ô ±ØÀå µÚÆíÀ¸·Î ºüÁ®³ª°£ ¹üÀÎÀº ¸»À» Å¸°í ´Þ¾Æ³µ´Ù.¡¯
°í»öÃ¢¿¬ÇÏ°Ô ¶óÆ¾¾î ´ë»ç¸¦ À¼Àº µÚ ¸»À» Å¸°í ´Þ¾Æ³ ÃÑ°Ý¹ü Á¸ ÀªÅ©½º ºÎ½º´Â ´ç´ëÀÇ ÀÎ±â ¹è¿ì·Î, ¸µÄÁÀ» ¾Ï»ìÇÏ±â ¸î ´Þ Àü¿¡´Â ¼ÎÀÍ½ºÇÇ¾îÀÇ ¡®ÁÙ¸®¾î½º ½ÃÀú¡¯(Ä«ÀÌ»ç¸£ ¾Ï»ìÀ» ±×¸° ºñ±Ø)¿¡ ¾Æ¹öÁö, Çü°ú ÇÔ²² Ãâ¿¬Çß´Ù. ºÎ½º´Â ³²ºÏÀüÀï ¶§ ³²ºÎ¿¬ÇÕÀ» ÁöÁöÇß°í ¸µÄÁÀÇ ³ë¿¹Á¦ ÆóÁö¿¡ ºÐ³ëÇß´Ù. ±×´Â ÀÌ¹ÎÀÚ ¹èÃ´À» ³»°Ç ¹«Áö(Know Nothing)´çÀÇ ´ç¿øÀÌ±âµµ Çß´Ù. ±Ø¿ì(ÀÎÁ¾Â÷º°¡¤¹ÝÀÌ¹Î) À¯¸íÀÎÀÌ °¡Àå À§´ëÇÑ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀ» Æø±ºÀÌ¶ó¸ç Á×ÀÎ °ÍÀÌ´Ù. ±×°¡ ¿ÜÄ£ ¡®Sic semper Tyrannis¡¯´Â ¾ðÁ¦ ¾îµðµç °®´Ù ºÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ¡®¸¸´É ¹®±¸¡¯°¡ ¾Æ´Ò±î ½Í´Ù. ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ ÃÑ¸®¸¦ ½ð ³ëÀÎÀÇ ½ÉÁ¤¿¡µµ µü µé¾î¸ÂÀ» °ÍÀÌ´Ù. ³»°¡ µ¿ÀÇÇÏÁö ¾Ê´Â Áø¿µÀÇ ¼ö±«°¡ ±Ç·ÂÀ» Àâ°í ÀÖÀ¸¸é Æø±º¡¤µ¶ÀçÀÚ·Î ±ÔÁ¤ÇÏ°í ¸ø °ßµ® ÇÏ´Â °Ç 159³â ÀüÀÌ³ª Áö±ÝÀÌ³ª ¸¶Âù°¡Áö´Ù.
1968³â 6¿ù 6ÀÏ ¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸ °æ¼±¿¡ ³ª¼± ·Î¹öÆ® ÄÉ³×µð »ó¿øÀÇ¿øÀÌ ·Î½º¾ØÁ©·¹½ºÀÇ ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼ ¿¬¼³ÇÑ Á÷ÈÄ ¾Ï»ì¹üÀÇ ÃÑÅº¿¡ ¾²·¯Á³´Ù. ±×ÀÇ Çü Á¸ F ÄÉ³×µð ´ëÅë·ÉÀÌ ¾Ï»ì´çÇÑ Áö 5³âµµ Áö³ªÁö ¾Ê¾Æ ÀÏ¾î³ ºñ±ØÀÌ¾ú´Ù. ¼Ò¼ö ÀÎÁ¾°ú ÀþÀºÃþÀÇ ¿·ÄÇÑ ÁöÁö¸¦ ¹Þ¾Ò´ø ·Î¹öÆ® ÄÉ³×µð´Â ÀÚ½ÅÀÌ ÇÇ»ìµÇ±â µÎ ´Þ Àü ¸¶Æ¾ ·ç¼ Å· ¸ñ»ç°¡ ¾Ï»ì´çÇßÀ» ¶§ ÀÌ°°ÀÌ ¿¬¼³Çß´Ù. ¡°¹Ì±¹¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀº ºÐ¿°ú Áõ¿À, Æø·Â°ú ¹«¹ýÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¡¦ ±× ¿¾³¯ ±×¸®½ºÀÎµéÀÌ ³²±ä ¸»¿¡ ±Í ±â¿ïÀÔ½Ã´Ù. ÀÎ°£ÀÇ ¾ß¸¸¼ºÀ» ´Ù½º¸®°í, ÀÌ ¼¼»ó¿¡¼ÀÇ »îÀ» ¼øÈ½ÃÅ°ÀÚ´Â °Í ¸»ÀÔ´Ï´Ù.¡± ±×·¯³ª ¾ß¸¸¼ºÀº ´Ù½º·ÁÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¾Ï»ì¹üÀº ¹Ì±¹¿¡¼ 12³â °ÅÁÖÇÑ 24¼¼ ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ ³²¼º ½Ã¸£ÇÑ ºñ»þ¶ó ½Ã¸£ÇÑÀÌ¾ú´Ù. Á¤½ÅÀå¾Ö°¡ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ±×´Â ·Î¹öÆ® ÄÉ³×µð°¡ ÀÌ½º¶ó¿¤À» µÎµÐÇß±â ¶§¹®¿¡ ¾Ï»ìÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ½º¶ó¿¤°ú ±× µÞ¹è ¹Ì±¹¿¡ ´ëÇÑ ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ°ú Áßµ¿ ÀÏ°¢ÀÇ Áõ¿À´Â Áö±Ýµµ Ä¿Áö¸é Ä¿Á³Áö Àý´ë ÁÙ¾îµéÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ºí¶óµð¹Ì¸£ ÇªÆ¾ ·¯½Ã¾Æ ´ëÅë·É¿¡°Ô Åº¾Ð¹Þ´ø Á¤Ä¡ÀÎ ¾Ë·º¼¼ÀÌ ³ª¹ß´Ï´Â ·Î¹öÆ® ÄÉ³×µðÀÇ µþ ÄÉ¸®¿Í ÆíÁö¸¦ ÁÖ°í¹ÞÀ¸¸ç ¡®´ç½Å ¾Æ¹öÁö °ü·Ã Ã¥À» ÀÐ´Ù°¡ µÎ¼¼ ¹ø ¿ï¾ú´Ù¡¯°í Àû¾ú´Ù. ¾Ï»ì À§Çù¿¡ ½Ã´Þ¸®´ø ³ª¹ß´Ï´Â Áö³ 2¿ù ½Ãº£¸®¾Æ °¨¿Á¿¡¼ ÀÇ¹®½º·¯¿î Á×À½À» ¸Â¾Ò´Ù. ÀÌÃ³·³ ºñ±ØÀº ½Ã°ø°£À» ¶Ù¾î³Ñ¾î ÀÌ¾îÁö°í ¹Ýº¹µÈ´Ù. ÀÌ ¼¼»óÀÇ »îÀº µµ¹«Áö ¼øÈµÇÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÃµÁö¿ì ±¹Á¦ºÎÀå mogul@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö