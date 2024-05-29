¡®¸ö°ª 3Á¶5000¾ï¡¯ ½ÃÇÁÆ®¾÷, »óÀå ÀÓ¹Ú¡¦ °íÆò°¡ ³í¶õ ¼Ó ÈïÇà ¼º°øÇÒ±î

°ÔÀÓ°è¿¡¼ ¿À·£¸¸¿¡ ±½Á÷ÇÑ ±â¾÷°ø°³(IPO)°¡ ³ª¿Â´Ù. ¸ð¹ÙÀÏ °ÔÀÓ ¡®½Â¸®ÀÇ ¿©½Å: ´ÏÄÉ¡¯·Î À¯¸íÇÑ ½ÃÇÁÆ®¾÷ÀÌ ÁÖÀÎ°øÀÌ´Ù. ¹«·Á 3Á¶5000¾ï¿øÀÇ ¸ö°ªÀÌ Ã¥Á¤µÆ´Âµ¥ 2021³â 8¿ù Å©·¡ÇÁÅæ »óÀå ÈÄ °¡Àå Å« ±Ô¸ð´Ù. ÆÝ´õ¸àÅÐ, ¾÷È² µîÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ ´Ù¼Ò °íÆò°¡µÆ´Ù´Â ¿ì·Á°¡ »óÁ¸ÇÑ´Ù.
½ÃÇÁÆ®¾÷Àº ´ÙÀ½ ´Þ ÇÏ¼ø ÄÚ½ºÇÇ »óÀåÀÌ À¯·ÂÇÏ´Ù. Áö³ 3¿ù Ã»±¸ÇÑ »óÀå¿¹ºñ½É»ç°¡ ÀÌ´Þ 10ÀÏ ½ÂÀÎµÆ°í ¿Èê µÚÀÎ 20ÀÏ ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸¿¡ Áõ±Ç½Å°í¼¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù. ÀÌ´ë·Î¶ó¸é ´ÙÀ½ ´Þ ÃÊ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀ» ÁøÇàÇÑ µÚ Áß¼ø Ã»¾à±îÁö ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
½ÃÇÁÆ®¾÷Àº ¡®Ã¢¼¼±âÀü¡¯ ¡®ºí·¹ÀÌµå ¾Ø ¼Ò¿ï¡¯ ¿øÈ°¡·Î À¯¸íÇÑ ±èÇüÅÂ(»çÁø) ´ëÇ¥°¡ 2013³â ¼³¸³ÇÑ °ÔÀÓ»ç´Ù. ¡®µ¥½ºÆ¼´Ï Â÷ÀÏµå¡¯¶õ °ÔÀÓÀ¸·Î ¾÷°è¿¡ ÀÌ¸§À» ¾Ë·È°í 2022³â Ãâ½ÃÇÑ ´ÏÄÉ°¡ ÈïÇàÇÑ µ¥ ÀÌ¾î Áö³´Þ ÄÜ¼Ö °ÔÀÓ ¡®½ºÅÚ¶ó ºí·¹ÀÌµå¡¯¸¦ ¼¼°è ½ÃÀå¿¡ ³»³õ¾Æ ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
Èñ¸Á °ø¸ð°¡ »ó´Ü 6¸¸¿øÀ» ´Ü¼ø ÁÖ½Ä¼ö¿¡ °öÇÏ¸é ½ÃÇÁÆ®¾÷ÀÇ ½Ã°¡ÃÑ¾×Àº 3Á¶5000¾ï¿øÀÌ µÈ´Ù. ¾à 2266¸¸ÁÖ¸¦ º¸À¯ÇÑ ÃÖ´ëÁÖÁÖ ±è ´ëÇ¥´Â 1Á¶ 3596¾ï¿øÀÇ µ·¹æ¼®¿¡ ¾É´Â´Ù. 2´ë ÁÖÁÖ´Â ÁöºÐ 24%¸¦ º¸À¯ÇÑ Áß±¹ ÅÙ¼¾Æ®´Ù.
6¸¸¿øÀÇ ÁÖ°¡¸¦ ½ÃÀå¿¡¼ ÀÎÁ¤ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ»Áö´Â ÁöÄÑºÁ¾ß ÇÑ´Ù. ½ÃÃÑ 3Á¶5000¾ï¿øÀº ÆÞ¾îºñ½º(2Á¶6000¾ï¿ø) Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî(1Á¶8000¾ï¿ø), À§¸ÞÀÌµå(1Á¶5000¾ï¿ø) µî ÀÌ¸§°ª ÀÖ´Â °ÔÀÓ»çÀÇ ½ÃÃÑÀ» ÈÇÂ½ ¶Ù¾î³Ñ´Â ¼öÁØÀÌ´Ù. ºñ±³ ±×·ìÀÇ Æò±Õ ÁÖ°¡¼öÀÍºñÀ²(PER) ¹è¼ö ¶ÇÇÑ 39.25¹è·Î ÀûÀÝÀÌ ³ô´Ù. ¹Ý¸é °ø¸ð°¡ ÇÒÀÎÀ²(14.8~33.26%)Àº Áö³ 5³â°£ ÄÚ½ºÇÇ¿¡ »óÀåÇÑ ±â¾÷ÀÇ ÇÒÀÎÀ² Æò±Õ(22.8~36.4%) ´ëºñ ³·Àº ÆíÀÌ´Ù.
¼öÀÔ¿ø ´Ù°¢ÈÀÇ ¼÷Á¦µµ ÀÖ´Ù. Æ¯Á¤ °ÔÀÓ ÀÇÁ¸µµ°¡ ³ôÀ¸¸é ½ÇÀûÀÌ Å©°Ô ²ªÀÏ À§ÇèÀÌ ÀÖ´Ù. ¿ÃÇØ 1ºÐ±â ½ÃÇÁÆ®¾÷ ½ÇÀû ¹ßÇ¥¿¡ µû¸£¸é ÅÙ¼¾Æ® °è¿»ç ÇÁ·Ï½Ã¸¶ º£Å¸¿¡¼ ³ª¿À´Â ¼öÀÍÀÌ ÀüÃ¼ ¸ÅÃâÀÇ 97.6% ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇß´Ù. ÇÁ·Ï½Ã¸¶ º£Å¸´Â ´ÏÄÉÀÇ ±Û·Î¹ú ¼ºñ½º¸¦ ¸ÃÀº ¼ºñ½º»ç´Ù. ½ÃÇÁÆ®¾÷ÀÌ ½ÅÀÛ ½ºÅÚ¶ó ºí·¹ÀÌµå ¸¶ÄÉÆÃ¿¡ ¿À» ¿Ã¸®´Â ÀÌÀ¯°¡ ¿©±â¿¡ ÀÖ´Ù.
°ÔÀÓ »ê¾÷Àº Åë»óÀûÀ¸·Î °æ±â¸¦ ÈÄÇàÇÏ´Â °æÇâÀÌ Â£´Ù. ±Ù·¡ °æÁ¦ ÁöÇ¥°¡ ³ª¾ÆÁö´Â Ãß¼¼Áö¸¸ ´çÀå °ÔÀÓ¿¡ Áö°©À» ¿¬´Ù°í ±â´ëÇÏ±ä ¾î·Æ´Ù. ½ÃÇÁÆ®¾÷ÀÇ Áö³ÇØ ¿¬°á±âÁØ ¸ÅÃâÀº 1686¾ï, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 1110¾ï¿øÀÌ´Ù. ³ôÀº ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº ÅÙ¼¾Æ®¿¡ Áö½ÄÀç»ê±Ç(IP)À» Á¦°øÇÏ°í ¹ÞÀº ·Î¿Æ¼ ´öºÐÀÌ´Ù. ¸ÅÃâ ±Ô¸ð·Î¸¸ º¸¸é Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁîÀÇ Áö³ÇØ 1Á¶241¾ï¿ø°úµµ ºñ±³ÇÏ±â ¾î·Á¿î ¼öÁØÀÌ´Ù.
ÀÌ´Ù´Ï¿¤ ±âÀÚ dne@kmib.co.kr
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