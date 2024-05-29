È£¾Ï¹Ì¼ú°üµµ °ÉÀÛ ¡®ÀÚ¼ö È¸È­¡¯ ¼±º¸ÀÎ´Ù

°£ÆÇ »ç¸³¹Ì¼ú°üÀÎ °æ±âµµ ¿ëÀÎ È£¾Ï¹Ì¼ú°üÀÇ ±âÈ¹Àü ¡®ÁøÈë¿¡ ¹°µéÁö ¾Ê´Â ¿¬²ÉÃ³·³¡¯¿¡µµ ÀÚ¼ö ¹Ì¼úÀÌ ¼Ò°³µÅ ´«±æÀ» ²ö´Ù. ¡®±Ô¹æ ÀÚ¼ö¡¯ ¡®»ýÈ° ¹Ì¼ú¡¯·Î È¦´ë¹Þ´ø ÀÚ¼ö¸¦ ±¹¸³¹Ì¼ú°ü°ú ¹Î°£¹Ì¼ú°üÀÌ µ¿½Ã¿¡ Á¶¸íÇÏ°í ÀÖ´Ù.
È£¾Ï¹Ì¼ú°ü Àü½Ã´Â ¼¼°è °¢Áö¿¡ ¼ÒÀçÇÑ ºÒ±³¹Ì¼ú °ÉÀÛÇ° 92°ÇÀ» ÇÑ ÀÚ¸®¿¡¼ ¸¸³ª´Â ±ÍÇÑ ±âÈ¸´Ù. ±¹³»¿¡ Ã³À½ ¼Ò°³µÇ´Â ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ ºÒ±³¹Ì¼ú °ÉÀÛÇ°ÀÌ ´ë°Å Àü½ÃµÆ´Ù. Èñ±ÍÇÑ °í·Á ºÒÈ°¡ ÃÑÃâµ¿Çß´Ù´Â ½ÄÀÇ ¼¼ °ú½Ã¸¦ ³Ñ¾î µ¿¾Æ½Ã¾Æ ºÒ±³¹Ì¼úÀ» ¡®¿©¼º¡¯ÀÌ¶õ °üÁ¡¿¡¼ º»°Ý Á¶¸ÁÇÑ ¼¼°è ÃÖÃÊ Àü½Ã¶ó´Â Á¡¿¡¼ ´õ ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´Ù.
±×¸² ¼Ó ¿©¼ºÀÇ ¸¶À½À» µµ»óÇÐÀûÀ¸·Î Á¶¸íÇÏ°í, ¿ÕÈÄ µî ºÒ±³¹Ì¼ú ÈÄ¿øÀÚ·Î¼ ¿©¼ºÀ» Á¶¸íÇÑ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ºÒ±³ ¹Ì¼úÀÇ »ý»êÀÚ·Î¼ ¿©¼ºÀÌ µîÀåÇÏ´Âµ¥, ¹Ù·Î ÀÚ¼ö È¸È¶ó´Â ÇüÅÂ·Î ¿©¼ºµéÀÌ Á¦ÀÛ ÁÖÃ¼·Î Âü¿©ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ÀÚ¼ö ÀÛÇ°À¸·Î´Â ¡®ÀÚ¼ö ¾Æ¹ÌÅ¸¿©·¡µµ¡¯(°í·Á, 14¼¼±â), ¡®ÀÚ¼ö Ãµ¼öÃµ¾È°üÀ½º¸»ìµµ¡¯(´ëÇÑÁ¦±¹, 1910³â), ¡®¹éÁö±ÝÀÚ ºÒ¼³¾Æ¹ÌÅ¸°æ¡¯(Á¶¼±, 1621¡¤»çÁø) µî ±¹³» ¼ÒÀåÇ°°ú ÀÏº»ÀÇ ÀÚ¼ö ºÒÈ µî 10¿©Á¡ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ºÒ¼³¾Æ¹ÌÅ¸°æÀº ±¹¸³Áß¾Ó¹Ú¹°°ü¿¡ ±âÁõÇÑ ÀÌ°ÇÈñ ÄÃ·º¼ÇÀÌ´Ù. ±Û¾¾´Â ÀÎ¸ñ¿ÕÈÄ, ÀÚ¼ö Ç¥Áö´Â ±Ã³àÀÇ ¼Ø¾¾·Î ¿ÕÈÄ¿Í ±Ã³à°¡ ÇÕÀÛÇÑ Åä¸®µµ °¨µ¿ÀûÀÌ´Ù. 6¿ù 16ÀÏ±îÁö.
¼Õ¿µ¿Á ¹Ì¼úÀü¹®±âÀÚ
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö