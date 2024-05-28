ÃÊ°Å´ë AI ¡®¿¢»ç¿ø¡¯ ÅëÇÑ ¹Ì·¡ ¼ºÀåµ¿·Â È®º¸

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LG´Â ÀÎÀç ¿µÀÔ¿¡µµ Àû±ØÀûÀ¸·Î ³ª¼´Â µî ±¸±¤¸ð È¸Àå ÃëÀÓ ÈÄ AI¸¦ ¹Ì·¡ ¼ºÀåµ¿·ÂÀ¸·Î ÁýÁß À°¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹Ì·¡ ±â¼úÀ» ¼±Á¡ÇÏ±â À§ÇØ 2020³â ¼³¸³ÇÑ LGÀÇ AI ½ÌÅ©ÅÊÅ©ÀÎ LG AI¿¬±¸¿øÀº ¹Ì½Ã°£´ë(¹Ì±¹)-¼¿ï´ë(ÇÑ±¹)-Åä·ÐÅä´ë(Ä³³ª´Ù) µî°ú °øµ¿ ¿¬±¸¸¦ ÁøÇàÇÏ¸ç ±Û·Î¹ú ¿¬±¸ Çãºê·Î µµ¾àÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç LG AI¿¬±¸¿øÀº Æ¯ÇãÃ»°ú ¼¼°è ÃÖÃÊ ÃÊ°Å´ë AI ±â¹Ý Æ¯Çã ½É»ç ½Ã½ºÅÛ °³¹ß¿¡ Âø¼öÇÑ »óÅÂ´Ù.
LG AI¿¬±¸¿øÀº Æ¯È÷ AI À±¸® ½ÇÃµÀÇ »Ñ¸®°¡ µÇ´Â °Å¹ö³Í½º °íµµÈ¿¡µµ ÈûÀ» ½ñ´Â´Ù. LG AI¿¬±¸¿ø ³» ±â¼ú, ¹ýÇÐ, Á¤Ã¥ µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ßÀÇ ³»¿ÜºÎ Àü¹®°¡°¡ Âü¿©ÇÏ´Â AI À±¸®À§¿øÈ¸¸¦ ºñ·ÔÇØ ½ÇÁúÀûÀÎ AI À±¸® ½ÇÇàÀ» ´ã´çÇÏ´Â AI À±¸®»ç¹«±¹, AI ¾Ë°í¸®Áò°ú ¸ðµ¨ÀÇ Æí°ßÀÌ³ª ¿À·ù, ½Ã½ºÅÛÀÇ Ãë¾àÁ¡À» Ã£¾Æ³»´Â ·¹µåÆÀ µîÀ» ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù. Áö³ 2¿ù¿£ ½½·Îº£´Ï¾Æ¿¡¼ ¿¸° ¡®À¯³×½ºÄÚ AI À±¸® ±Û·Î¹ú Æ÷·³¡¯¿¡ ±¹³» ±â¾÷ Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô Âü°¡Çß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö