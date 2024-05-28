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ÀÔ·Â : 2024-05-28 19:46
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½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡Àº ´Ù¾çÇÑ Çâ±â·Î À¯¸íÇÑ ¹Ì±¹ È­ÀåÇ° ºê·£µå ¡®¹è½º ¾Ø ¹Ùµð ¿÷½º¡¯(Bath & Body Works) À¯Åë±ÇÀ» ´Üµ¶ È®º¸Çß´Ù. ½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡ °­³²Á¡ ÁöÇÏ 1Ãþ ½ºÀ§Æ®ÆÄÅ©¿¡ Ã¹ ¸ÅÀåÀ» ¿­¾ú´Ù.

¹è½º ¾Ø ¹Ùµð ¿÷½º´Â 1990³â ¹Ì±¹¿¡¼­ ½ÃÀÛµÈ È­ÀåÇ° ºê·£µå´Ù. ¹Ùµð¿ö½Ã¡¤·Î¼Ç¡¤½ºÅ©·´ µî ¹Ùµð ÄÉ¾î Á¦Ç°°ú ÇâÃÊ µî ¹æÇâ Á¦Ç°À» ´Ù¾çÇÏ°Ô ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. ºÏ¹Ì¿Í À¯·´ µî 43°³±¹¿¡ 2000¿©°³ ¸ÅÀåÀ» °®°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼­µµ ÇØ¿Ü¿©Çà ½Ã ±¸¸ÅÇÏ°Å³ª ¿Â¶óÀÎ Á÷Á¢±¸¸Å(Á÷±¸), ±¸¸Å´ëÇàÀ¸·Î »ç¼­ »ç¿ëÇÒ ¸¸Å­ ÀÎÁöµµ°¡ ³ô´Ù.

½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡Àº ¹Ùµð¿ö½Ã¸¦ ºñ·ÔÇØ ¿À·§µ¿¾È Áö¼ÓµÇ´Â ÀÜÇâÀÌ Æ¯Â¡ÀÎ ¹Ùµð·Î¼Ç°ú ÇÚµåÅ©¸², °í³óÃà ÇÁ·¡±×·±½º ¿ÀÀÏÀÌ ÇÔÀ¯µÈ ÇâÃÊ µî »óÇ° 301Á¾À» ¼±º¸ÀÎ´Ù. Çâ¼öÀÇ ÁøÇÑ ÇâÀ» ºÎ´ã½º·¯¿ö ÇÏ°Å³ª ¾Æ·Î¸¶Å×¶óÇÇ µî ¿©·¯ ¸ñÀûÀ¸·Î Çâ±â Á¦Ç°À» Ã£´Â ÀÌµéÀÇ ¼ö¿ä¸¦ ´Ù¾çÇÏ°Ô ÃæÁ·ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.

½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡Àº ¹è½º ¾Ø ¹Ùµð ¿÷½ºÀÇ ´ëÇ¥ ÇâÀÎ ¡®±ë¾ö¡¯ µî 57Á¾ Çâ±â¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î Çâ±â ¶óÀÎ¾÷À» ´õ¿í È®´ëÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÀÚ½ÅÀÇ ÃëÇâÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î Å½»öÇÏ°í ±í°Ô ÆÄ°íµå´Â 10¡¤20¼¼´ëÀÇ ¡®µð±ë¡¯(digging) ¼Òºñ´Â ¹°·ÐÀÌ°í 30¡¤40¼¼´ëÀÇ ÁÖ¿ä °ü½É»çÀÎ À£´Ï½º(Wellness¡¤¸ö°ú ¸¶À½ÀÇ Á¾ÇÕÀû °Ç°­) Æ®·»µå µîÀ» ¹Ý¿µÇÑ Àü·«ÀÌ´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

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