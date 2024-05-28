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¹è½º ¾Ø ¹Ùµð ¿÷½º´Â 1990³â ¹Ì±¹¿¡¼ ½ÃÀÛµÈ ÈÀåÇ° ºê·£µå´Ù. ¹Ùµð¿ö½Ã¡¤·Î¼Ç¡¤½ºÅ©·´ µî ¹Ùµð ÄÉ¾î Á¦Ç°°ú ÇâÃÊ µî ¹æÇâ Á¦Ç°À» ´Ù¾çÇÏ°Ô ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. ºÏ¹Ì¿Í À¯·´ µî 43°³±¹¿¡ 2000¿©°³ ¸ÅÀåÀ» °®°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼µµ ÇØ¿Ü¿©Çà ½Ã ±¸¸ÅÇÏ°Å³ª ¿Â¶óÀÎ Á÷Á¢±¸¸Å(Á÷±¸), ±¸¸Å´ëÇàÀ¸·Î »ç¼ »ç¿ëÇÒ ¸¸Å ÀÎÁöµµ°¡ ³ô´Ù.
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½Å¼¼°è¹éÈÁ¡Àº ¹è½º ¾Ø ¹Ùµð ¿÷½ºÀÇ ´ëÇ¥ ÇâÀÎ ¡®±ë¾ö¡¯ µî 57Á¾ Çâ±â¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î Çâ±â ¶óÀÎ¾÷À» ´õ¿í È®´ëÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÚ½ÅÀÇ ÃëÇâÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î Å½»öÇÏ°í ±í°Ô ÆÄ°íµå´Â 10¡¤20¼¼´ëÀÇ ¡®µð±ë¡¯(digging) ¼Òºñ´Â ¹°·ÐÀÌ°í 30¡¤40¼¼´ëÀÇ ÁÖ¿ä °ü½É»çÀÎ À£´Ï½º(Wellness¡¤¸ö°ú ¸¶À½ÀÇ Á¾ÇÕÀû °Ç°) Æ®·»µå µîÀ» ¹Ý¿µÇÑ Àü·«ÀÌ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö