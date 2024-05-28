Â÷¼¼´ë ÀüÀå¡¤·Îº¿¡¤µðÁöÅÐ Çï½º¡¦ AI ¿ª·® °íµµÈ­·Î ½Å»ç¾÷ À°¼º ÃßÁø

»ï¼ºÀüÀÚ´Â Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ºÀåÀ» À§ÇØ ¿¬±¸¡¤°³¹ß(R&D), Àü·«Àû ½Ã¼³ÅõÀÚ µî ¼ºÀå ±â¹ÝÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °ÈÇØ¿Ô´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ DXºÎ¹®Àº »ï¼º ÀÎ°øÁö´É(AI)À» ÅëÇØ °³ÀÎÈµÈ µð¹ÙÀÌ½º ÀÎÅÚ¸®Àü½º¸¦ ÃßÁøÇß´Ù. ¸ðµç µð¹ÙÀÌ½º¿¡ AI¸¦ Àû¿ëÇØ °í°´¿¡°Ô »õ·Î¿î °æÇèÀ» Á¦°øÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ½º¸¶Æ®Æù, Æú´õºíÆù, ¾×¼¼¼¸® µî °¶·°½Ã Àü Á¦Ç°¿¡ AI Àû¿ëÀ» È®´ëÇß´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â Â÷¼¼´ë ½ºÅ©¸° °æÇèÀ» Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ AI ±â¹ÝÀ¸·Î ÈÁú¡¤À½ÁúÀ» °íµµÈÇß´Ù. ÀÏÃ¼Çü ¼¼Å¹°ÇÁ¶±â ºñ½ºÆ÷Å© AI ÄÞº¸¸¦ ÅëÇØ ÀÏ¹Ý °¡ÀüÁ¦Ç°À» Áö´ÉÇü È¨°¡ÀüÀ¸·Î ¾÷±×·¹ÀÌµåÇß´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â ¶Ç Àü»çÀû AI ¿ª·®À» °íµµÈÇØ Â÷¼¼´ë ÀüÀå, ·Îº¿, µðÁöÅÐ Çï½º µî ½Å»ç¾÷ À°¼ºÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ DSºÎ¹®Àº V³½µå, ·ÎÁ÷ ÇÉÆê(FinFET), GAA µî ÃÊÀÏ·ù ±â¼úÀ» ÅëÇØ ¹Ì¼¼ÈÀÇ ÇÑ°è¸¦ ±Øº¹ÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â ¡°¾÷°è ³» µ¶º¸Àû °æÀï·ÂÀ» °®Ãç ¿ÔÀ¸¸ç ¾ÕÀ¸·Îµµ »õ·Î¿î ±â¼úÀ» ¼±ÇàÇØ¼ µµÀüÀûÀ¸·Î °³¹ßÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ¸¦ À§ÇØ 2030³â±îÁö ±âÈï R&D ´ÜÁö¿¡ 20Á¶¿øÀ» ÅõÀÔÇÏ´Â µî ¿¬±¸¡¤°³¹ß¿¡ °ú°¨ÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ¾Æ³¢Áö ¾ÊÀ» ¹æÄ§¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â ¹ÝµµÃ¼¿¬±¸¼Ò¸¦ ¾çÀû¡¤ÁúÀû Ãø¸é¿¡¼ ¹è·Î Å°¿î´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¿¬±¸ ÀÎ·Â°ú R&D ¿þÀÌÆÛ ÅõÀÔÀ» Áö¼ÓÇØ¼ ´Ã·Á Ã·´Ü ±â¼ú °³¹ßÀÇ °á°ú°¡ ¾ç»ê Á¦Ç°¿¡ ºü¸£°Ô Àû¿ëµÇµµ·Ï ÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. R&D ÅõÀÚ¸¦ ÅëÇØ ¾òÀº ±â¼ú ¿ìÀ§¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î È¿À²ÀûÀÎ ÅõÀÚ ¹× Ã¼Áú °³¼± È°µ¿À» °ÈÇÑ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ È®º¸µÈ Àç¿øÀº R&D¿¡ ÀçÅõÀÚÇØ ¼ºÀå±â¹ÝÀ» °ÈÇÏ´Â ¼±¼øÈ¯ ±¸Á¶¸¦ ±¸ÃàÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â ¼¼Æ® »ç¾÷¿¡¼ ÇÃ·¡±×½Ê Áß½ÉÀ¸·Î ½º¸¶Æ®Æù ÆÇ¸Å¸¦ È®´ëÇÏ°í ÃÊ´ëÇü TV ½ÃÀåÀ» ¼±µµÇØ ÇÁ¸®¹Ì¾ö Áß½ÉÀ¸·Î °æÀï·ÂÀ» °ÈÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¶Ç AI ±â¼ú Àû¿ëÀ» È®´ëÇÏ°í ½º¸¶Æ®½Ì½º¸¦ ÅëÇÑ °í°´ ¸ÂÃãÇü ÃÊ¿¬°á °æÇèÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ¹Ì·¡ ¼ºÀå ºÐ¾ß¿¡¼ ±â¹Ý ±â¼ú È®º¸¸¦ À§ÇÑ ¼±Çà R&D ¹× ÅõÀÚµµ °ÈÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â ¼¼°èÀÌµ¿Åë½Å°ø±ÞÀÚ¿¬ÇÕÈ¸(GSMA), ¼¼°èÀÌµ¿Åë½Å»ç¿¬ÇÕÈ¸(GSA), ¿ÀÇÂ·£Ç¥ÁØ¿¬ÇÕ(ORAN Alliance) µî ÀÌµ¿Åë½Å ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ ÇÙ½É ´ç»çÀÚ °£ È¸ÀÇ¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 6¼¼´ë(6G) ÀÌµ¿Åë½Å ±â¼ú¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¿ä »ç¾÷ÀÚ, Á¦Á¶»ç, ¼Ö·ç¼Ç ¾÷Ã¼µéÀÇ ÀÇ°ßÀ» R&D ¹æÇâ¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÏ±â À§ÇØ¼´Ù. ¶Ç ±Û·Î¹ú Ç¥ÁØÈ ±â±¸ÀÎ ±¹Á¦Àü±âÅë½Å¿¬ÇÕ(ITU), ±¹Á¦Àü±â±â¼úÀ§¿øÈ¸(IEC) µî¿¡¼ ¸®´õ½Ê ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏ¸ç ¹Ì·¡ ±â¼ú °³¹ß ¹æÇâ°ú ¹Ì·¡ Åë½Å ÁÖÆÄ¼ö¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¿ä ±¹°¡¿Í »ê¾÷°èÀÇ ÀÇ°ßÀ» Á¶À²ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2025³â ±¹Á¦ Ç¥ÁØÈ°¡ Âø¼öµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â 6GÀÇ ÇÙ½É ±â¼úÀ» ¼±Çà °³¹ßÇÏ°í, 6G Ç¥ÁØÈ°¡ º»°ÝÈµÇ±â ÀüºÎÅÍ ÀÌµ¿Åë½Å »ç¾÷ÀÚ¿Í ±â¼ú ½Ã¿¬À» ÃßÁøÇÑ´Ù. 2030³âºÎÅÍ º»°ÝÈµÉ °ÍÀÌ ¿¹»óµÇ´Â 6G »ó¿ëÈ¸¦ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ÁØºñÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö