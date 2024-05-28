ÀúÅº¼Ò Á¦Ç° Ãâ½Ã·Î ¹Ì·¡ ½ÃÀå ¼±Á¡

Æ÷½ºÄÚ±×·ìÀº ½Å·Ú¹Þ´Â ÃÊÀÏ·ù ±â¾÷À¸·Î µµ¾àÇÏ±â À§ÇÑ ¹Ì·¡Çõ½Å °úÁ¦ Áß ÇÏ³ª·Î ±×·ì ÇÙ½É »ç¾÷ÀÎ ¡®Ã¶° °æÀï·Â Àç°Ç¡¯À» ³»°É¾ú´Ù. Æ÷½ºÄÚ´Â ±â¼ú Çõ½Å ¹× ¼öÀÍ¼º °³¼± È°µ¿°ú ´õºÒ¾î Åº¼Ò ¹èÃâÀ» ÁÙÀÎ ÀúÅº¼Ò Á¦Ç°À» Á¶¼ÓÈ÷ Ãâ½ÃÇØ ¹Ì·¡ ½ÃÀåÀ» ¼±Á¡ÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Æ÷½ºÄÚ´Â ¼®ÅºÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â ¼ö¼ÒÈ¯¿øÁ¦Ã¶ ±â¼ú °³¹ß¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ Æ÷½ºÄÚÀÇ ¡®ÆÄÀÌ³Ø½º(FINEX)¡¯ À¯µ¿È¯¿ø·Î ±â¼úÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ¡®ÇÏÀÌ·º½º(HyREX)¡¯¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¼ö¼ÒÈ¯¿øÁ¦Ã¶ »ó¿ë ±â¼úÀ» °³¹ß ÁßÀÌ´Ù. ÇÏÀÌ·º½º´Â Æ÷½ºÄÚ °íÀ¯ÀÇ ¼ö¼ÒÈ¯¿øÁ¦Ã¶ ±â¼úÀÌ´Ù.
Æ÷½ºÄÚ´Â Áö³ 1¿ù Æ÷Ç×Á¦Ã¶¼Ò¿¡ ¼ö¼ÒÈ¯¿øÁ¦Ã¶ °³¹ß¼¾ÅÍ¸¦ ¿°í ÇÏÀÌ·º½º ½ÃÇè ¼³ºñ ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ ÁØºñ ÀÛ¾÷¿¡ Âø¼öÇß´Ù. 2030³â±îÁö ÇÏÀÌ·º½º »ó¿ë ±â¼ú °³¹ßÀ» ¿Ï·áÇÏ°í 2050³â±îÁö Æ÷Ç×¡¤±¤¾çÁ¦Ã¶¼ÒÀÇ ±âÁ¸ °í·Î(¿ë±¤·Î)¸¦ ´Ü°èÀûÀ¸·Î ¼ö¼ÒÈ¯¿øÁ¦Ã¶·Î ÀüÈ¯ÇØ ¡®2050 Åº¼ÒÁß¸³¡¯ ¸ñÇ¥¸¦ ´Þ¼ºÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
Æ÷½ºÄÚ´Â Áö³ 2¿ù ±¤¾ç¿¡ Àü±â·Î °øÀåµµ Âø°øÇß´Ù. ÀúÅº¼Ò »ý»ê Ã¼Á¦·Î ÀüÈ¯ÇÏ±â À§ÇØ ¾à 6000¾ï¿øÀ» ÅõÀÚÇØ ¿¬»ê 250¸¸t ±Ô¸ðÀÇ ´ëÇü Àü±â·Î¸¦ ½Å¼³ÇÑ´Ù. Æ÷½ºÄÚ´Â Àü±â·Î¿¡¼ »ý»êÇÑ ¼í¹°À» ¹Ù·Î È°¿ëÇÏ°Å³ª, °í·Î¿¡¼ »ý»êÇÑ ¼í¹°°ú È¥ÇÕÇÏ´Â ÇÕÅÁ ±â¼úÀ» Àû¿ëÇØ Á¦Ç°À» »ý»êÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¶Ç Àü±â·Î Á¶¾÷ Áß ¹ß»ýÇÏ´Â ¹è±â°¡½º¸¦ ½ºÅ©·¦ ¿¹¿¿¡ »ç¿ëÇØ ¿¡³ÊÁö È¿À²µµ ³ôÀÏ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö