°í¼öµéÀÇ ¿ä¶÷ ¡®¸Æ½ÉÄ¿ÇÇ¹è ÀÔ½ÅÃÖ°­Àü¡¯ ÈÄ¿ø

µ¿¼½ÄÇ°Àº ¹ÙµÏ, À½¾Ç µî ´Ù¾çÇÑ ¹®È¡¤¿¹¼ú ºÐ¾ß »çÈ¸°øÇå È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù. ¡®»ýÈ° ¼Ó¿¡ Çâ±â¸¦ ´õÇÏ´Â µ¿¼½ÄÇ°¡¯ÀÌ¶ó´Â ½½·Î°Ç¿¡ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù.
µ¿¼½ÄÇ°Àº ±¹³» ¹ÙµÏ¹®È ´ëÁßÈ¿Í ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÏ±â À§ÇØ Áö³ 25³â°£ ¡®¸Æ½ÉÄ¿ÇÇ¹è ÀÔ½ÅÃÖ°Àü¡¯À» ÈÄ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 1¿ù °³¸·ÀüÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¾à 4°³¿ù°£ ÁøÇàµÆ´Ù. Àü±â ¿ì½ÂÀÚÀÌÀÚ ±¹³» ·©Å· 1À§ÀÎ ½ÅÁø¼ 9´ÜÀ» Æ÷ÇÔÇØ ±¹³» Á¤»ó±Þ ÇÁ·Î ¹ÙµÏ ±â»çµéÀÌ Âü¿©ÇØ Ä¡¿ÇÑ ´ë°áÀ» ¹ú¿´´Ù. °á½Â¿¡ ¿À¸¥ ½ÅÁø¼ 9´ÜÀº ±è¸íÈÆ 9´ÜÀ» ²ª°í °á½Â 2±¹ ¸¸¿¡ ÃÖÁ¾ ¿ì½ÂÇß´Ù.
¡®µ¿¼½ÄÇ° ²ÞÀÇ µµ¼°ü¡¯Àº ÃÊµîÇÐ±³¿¡ µµ¼¸¦ ±âÁõÇÏ°í µµ¼°ü È¯°æÀ» °³¼±ÇÏ´Â »çÈ¸°øÇå È°µ¿ÀÌ´Ù. 2017³â ÃæºÏ ÁøÃµ »ó»êÃÊµîÇÐ±³¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ¸Å³â Áö¿ª ÃÊµîÇÐ±³ ÇÑ °÷À» ´ë»óÀ¸·Î µµ¼¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ Á¦8È¸ ²ÞÀÇ µµ¼°üÀº ´ëÀü ºÀ»êÃÊµîÇÐ±³¸¦ Áö¿ø ÇÐ±³·Î ¼±Á¤Çß´Ù.
À½¾Ç ºÐ¾ß ¹®È¿¹¼ú ³ª´®, ¡®µ¿¼Ä¿ÇÇÅ¬·¡½Ä ¸Æ½É »ç¶ûÀÇ Çâ±â¡¯µ¿¼Ä¿ÇÇÅ¬·¡½ÄÀº Áö¿ª»çÈ¸¿Í ¼ÒÅëÇÏ°í ±¹³» ¹®È¿¹¼ú ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÏ±â À§ÇØ 2008³â ½ÃÀÛÇÑ ¹®È ³ª´® »ç¾÷ÀÌ´Ù.
¡®¸Æ½É »ç¶ûÀÇ Çâ±â¡¯´Â À¯¼Ò³â ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó¿¡ ¹®ÈÀÚ»êÀ» ÈÄ¿øÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. Áö³ 2023³â ¸» ÁøÇàµÈ ¸Æ½É »ç¶ûÀÇ Çâ±â´Â ÀÎÃµ ºÎÆò±¸ ÀÎÃµ»óÁ¤ÃÊ »óÁ¤¿£Á©½ºÆ®¸µ ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó¸¦ ¼öÇýÃ³·Î ¼±Á¤Çß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö