[오늘의 QT] 소요리문답 23

주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로 된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고.(눅 4:18)"The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed."(Luke 4:18)변호사는 법률에 규정된 자격을 갖춘 뒤 죄인의 편에서 변론을 해주는 사람입니다. 재판장에게 범죄에 관한 이유와 배경을 설명하며 죄인을 법률적으로 돕고 재판장에서 선처를 호소하는 역할도 합니다. 죄와 심판 사이에서 형량이나 벌금 등을 중재하는 일을 합니다.예수 그리스도는 우리를 위한 중재자였습니다. 왕과 선지자와 제사장으로서 중재를 했습니다. 왕으로서 하나님의 통치를 보여 주셨습니다. 선지자로서 말씀을 가르쳐 주셨습니다. 제사장으로서 제물이 되어 피를 흘리셨습니다.나를 위해 중재자가 되신 예수님께 감사한 마음입니다. 나를 위해, 왕의 직분과 선지자의 직분과 제사장의 직분을 행하여 주셨습니다. 나를 하나님 앞으로 인도하기 위한 예수님의 사랑에 감사를 드립니다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)