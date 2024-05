[오늘의 QT] 소요리문답 21

말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라.(요 1:14)The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.(John 1:14)모든 운동선수가 선망하는 대회는 올림픽입니다. 가장 뛰어난 선수 몇 명만 선발되어 국가대표 자격으로 출전합니다. 4년에 한 번씩 열리므로 오랜 기간 땀을 흘려 준비하지 않으면 출전할 수 없습니다. 국가적으로 중요한 일은 그만한 자격을 갖춘 사람이 감당할 수 있는 법입니다.하나님의 구원 사역에서도 마찬가지입니다. 인류의 죄 문제를 해결하기 위해서는 그만한 자격을 갖추고 그만한 가치를 지닌 분이 대속의 사역을 감당할 수 있습니다.대속은 죗값을 대신한다는 뜻입니다. 예수 그리스도가 하나님이시면서 인간일 수밖에 없는 이유입니다. 단 한 점의 죄가 없는 거룩한 분으로 우리를 대표하셨고 하나님의 능력으로 죽음을 이기고 부활하실 수 있는 가치를 지니셨습니다.예수 그리스도가 나를 대속하신 은혜를 감사하게 됩니다. 나를 위해 피 흘리신 사랑을 마음 깊이 새기면 좋겠습니다. 그 사랑을 깊이 알고 사랑 가운데 살아가시기를 기도합니다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지