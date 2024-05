[오늘의 QT] 소요리문답 17

그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라.(롬 5:12)Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned.(Romans 5:12)대통령은 나라를 통치하는 분입니다. 많은 권한과 능력이 있습니다. 권한과 능력으로 많은 것을 할 수 있지만 모든 것을 할 수 있는 것은 아닙니다. 법의 테두리 안에서 그 권한과 능력을 발휘할 수 있습니다. 만약에 법을 어기고 불법을 행하면 법의 심판을 받게 됩니다.인간은 처음에 하나님께 많은 권한과 능력과 자유를 부여받았습니다. 그러나 죄를 짓고 나서 모든 지위를 박탈당하고 비참한 모습으로 전락하게 됩니다. 하나님을 피해 숨기 시작했고 하나님을 싫어했습니다. 이로 인해 죽음이 이 땅에 들어오게 되었습니다.인류의 모든 비참함은 죄에서 시작되었습니다. 죄의 문제를 해결해야 인간의 모든 문제가 해결될 수 있습니다. 죄를 깨닫고 회개하는 것은 모든 회복의 시작입니다. 하나님 앞에서 정결함을 얻기 위해서 항상 우리의 연약함과 죄를 돌아봅시다. 거룩은 우리를 향한 하나님의 뜻입니다. 거룩한 삶을 위해서 기도합시다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지