[오늘의 QT] 소요리문답 16

사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라.(고전 15:21~22)For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive.(1 Corinthians 15:21-22)집을 전세로 얻을 때 먼저 하는 일은 주인과 계약서를 쓰는 일입니다. 한집에 사는 가족이 계약서에 서명할 때 가정의 대표가 서명합니다. 아빠가 서명했지만 계약서의 내용은 모든 가족에게 적용됩니다. 아담의 행동과 결정은 아담에게만 영향을 미치는 것이 아니라 아담 이후로 태어나는 모든 자손에게 영향을 미칩니다. 하나님은 아담과 선악과를 통해서 언약을 하실 때 아담을 인류의 대표자로 했습니다. 그래서 아담만 형벌을 받는 것이 아니라 이후에 태어나는 모든 자손도 형벌을 받게 됐습니다.모든 인류는 하나님의 정죄 아래 놓여서 심판을 받게 됩니다. 그러나 우리는 하나님의 선택으로 믿음을 선물로 받아 심판을 받지 않고 의롭다는 인정을 받게 되어 구원을 얻었습니다. 지금도 다른 사람들은 심판의 대상입니다. 아직도 하나님을 모르는 사람들을 불쌍히 여기고 복음을 전합시다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)