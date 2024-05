[오늘의 QT] 소요리문답 14

만일 누구든지 여호와의 계명 중 하나를 부지중에 범하여도 허물이라 벌을 당할 것이니.(레 5:17)“If a person sins and does what is forbidden in any of the LORD’s commands, even though he does not know it, he is guilty and will be held responsible.”(Leviticus 5:17)운전을 하다 보면 속도를 위반해서 범칙금을 내야 하는 경우가 있습니다. 주차를 잘못해서 범칙금을 내야 하는 일도 있습니다. 어떤 사회든지 법을 지키지 않을 때 벌을 받게 됩니다. 법은 나라와 지역마다 조금씩 다릅니다. 어떤 나라에서는 죄가 되지만 어떤 나라에서는 죄가 되지 않습니다.죄의 기준이 시대와 장소에 따라 변하지 않는 절대적인 기준은 없을까요. 이 세상에서 절대적인 죄의 기준을 찾을 수 없습니다. 절대적인 기준은 하나님에게서 찾아야 합니다. 성경은 죄의 기준을 하나님께 두고 있습니다. 죄라는 것은 사회적인 범법행위도 죄지만 보다 근본적인 죄는 하나님을 부정하고 하나님의 법을 무시한 것입니다. 모든 인생은 하나님의 심판대 앞에서 판결을 받게 됩니다.우리는 하나님의 의를 받았기에 심판을 면하지만, 하나님의 법을 소중하게 여길 수 있어야 합니다. 오늘도 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 법을 지키기로 다짐하기 바랍니다. 순종하는 자에게 은혜와 복을 주십니다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지