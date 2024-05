[오늘의 QT] 소요리문답 13

그들이 그날 바람이 불 때에 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라.(창 3:8)Then the man and his wife heard the sound of the LORD God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the LORD God among the trees of the garden.(Genesis 3:8)자유민주주의 국가에서 살더라도 하지 말아야 할 일이 있습니다. 상대방을 때리거나 힘들게 한다면 자유를 잘못 사용하는 것입니다. 이런 자유는 결국 박탈당하거나 자유가 없는 곳에 격리가 됩니다.자유는 법과 원칙 안에서 의미가 있습니다. 하나님은 인간에게 자유의지를 주셨습니다. 생각하고 판단하고 결정해서 행동하도록 지으셨습니다. 그런데 딱 한 가지, 하지 말아야 하는 것이 있었습니다. 선악과를 먹지 않는 일입니다. 선악과에 무슨 성분이 있어서가 아니라 “하지 말라”에 강조점이 있습니다. 딱 한 가지 법만 존재했고 이것만 지키면 인간은 영원한 행복이 주어질 수 있었습니다. 그러나 자신의 의지로 죄를 지었습니다.우리는 하나님께서 주신 자유로 선한 일과 하나님의 말씀에 순종하는 데 사용해야 합니다. 오늘도 바쁜 일상 가운데서 하나님께 기도하고 말씀을 묵상하는 일에 최선을 다합시다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지