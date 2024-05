[오늘의 QT] 소요리문답 7

만군의 여호와께서 맹세하여 이르시되 내가 생각한 것이 반드시 되며 내가 경영한 것을 반드시 이루리라.(사 14:24)The LORD Almighty has sworn, “Surely, as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will stand.”(Isaiah 14:24)집을 지을 때 가장 먼저 설계도를 그립니다. 설계도에 기둥의 굵기, 바닥의 두께, 건축 자재의 종류 등을 모두 기록합니다. 설계도를 잘 계획하고 나서 설계 도면대로 만든 집은 편안하고 안전합니다. 하나님께서 이 세상을 지을 때도 미리 설계하셨습니다. 이 설계는 시간과 공간도 포함됩니다. 이 세상에 보이는 것과 보이지 않는 것도 미리 계획하고 만드셨고 하나님께서 정하신 뜻대로 모든 것을 운행해 가십니다. 하나님의 이런 설계는 완전합니다.이러한 하나님의 설계를 하나님의 작정이라고 합니다. 우리를 선택하신 것도 하나님의 작정입니다. 하나님께서 은혜 베푸신 자녀를 향한 모든 계획은 반드시 이루어집니다. 우리를 통해서 하나님의 영광이 드러나게 하신 작정하심은 반드시 이루어집니다.하나님 안에서 일어나는 나쁜 일조차도 하나님의 나라를 위해 사용하시고 하나님의 영광으로 드러냅니다. 고난 중에 있더라도 낙심하지 맙시다. 하나님만 온전하게 신뢰합시다. 나를 통해서 하나님의 영광이 반드시 드러나게 될 것입니다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지