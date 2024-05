[오늘의 QT] 소요리문답 5

너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라.(요 5:39)You diligently study the Scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are the Scriptures that testify about me.(John 5:39)책은 지식의 창고입니다. 책을 보면 다양한 지식을 쌓을 수 있어요. 의학책은 우리 몸에 대한 지식을 알려주고 여행책은 여행에 관한 지식을 전해줍니다. 그러면 성경은 우리에게 어떤 지식을 알려줄까요. 성경은 하나님에 관한 지식을 담았습니다. 하나님에 관한 지식은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.첫째는 우리가 하나님에 관해서 무엇을 믿어야 할지에 관한 내용입니다. 즉 하나님의 존재와 사역을 아는 것입니다. 둘째는 하나님께서 우리에게 무엇을 요구하시는지에 관한 내용입니다. 하나님의 요구에는 하나님의 성품이 반영돼 있습니다. 우리에게 어떻게 살아야 하는지에 대한 규칙과 법을 말씀하셨습니다.세상에는 돈을 벌 수 있는 지식, 권력을 얻을 수 있는 지식, 사회적 관계를 넓히는 지식 등 수많은 정보가 있습니다. 하지만 당장 눈앞의 이익을 가져다주는 지식보다 하나님을 아는 지식이 훨씬 중요합니다. 하나님을 아는 지식이 자라나야 합니다. 성경을 통해 하나님을 알기에 힘을 씁시다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지