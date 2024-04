[오늘의 QT] 복음을 위한 일

너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라.(빌 1:5)Because of your partnership in the gospel from the first day until now.(Philippians 1:5)지난 토요일에 이어 같은 본문으로 묵상합니다. 사도 바울이 빌립보교회 교인들을 생각할 때마다 하나님께 감사와 기쁨으로 간구한 이유는 이들이 복음을 위한 일에 참여하기 때문입니다. 바울이 2차 선교여행의 첫 관문지인 빌립보에서 루디아를 시작으로 복음을 전하자 많은 이들이 예수님을 영접했습니다. 그때부터 빌립보 교인들은 바울이 감옥이 갇혀 있는 순간까지 복음을 전하는 일을 멈추지 않았습니다. 바울은 그 사실에 기뻐했습니다.본문을 보면 바울이 감옥으로부터 벗어나길 원해서 성도들이 탄원서를 보내고 수시로 면회한 것에 대해 기뻐한 것이 아니라 성도들이 복음을 전하는 일에 최선을 다하고 있다는 소식을 더 기뻐하고 있습니다. 감옥에 갇힌 사도 바울이나 복음을 계속 전하는 빌립보교회 교인들은 모두 하나님이 원하시는 복음 전파에 우선을 두고 있습니다. 자신의 안위보다 하나님 나라, 주님의 몸 된 교회를 위해 서로 참여했던 것입니다. 이것이 바로 성도의 아름다운 모습입니다. 우리도 개인의 안위보다 하나님 나라 복음을 위한 일에 한마음으로 참여해야 합니다. 그것이 진정한 그리스도인의 모습입니다.백두용 목사(울산 느낌이있는교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지