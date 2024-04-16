[인사] 공정거래위원회 外

◆한국과학기술연구원△전북분원 복합기술소재연구소 분원장 최원국△경영지원본부장 변덕용
◆국가철도공단[이사대우]△기획본부장 김공수[본부장급]△GLOBAL본부장 윤학선△GTX본부장 송혜춘[처장급]△비서실장 박원웅△고객홍보실장 박성규◇안전본부△안전계획처장 이호룡◇철도혁신연구원△실용화연구처장 유진영△디지털융합처장 이기만△디지털관리처장 권유철◇기획본부△기획처장 정현숙△경영성과처장 남희목△재무예산처장 김경렬△사업개발처장 유승현◇건설본부△건설계획처장 이명석△심사기준처장 백효순△GTX지원단장 김창영△사업기획처장 송권△고속일반처장 김용배△철도지하화추진단장 박정일◇시설본부△시설계획처장 김현성△철도안전협력처장 유승상△수송계획처장 이태구◇SE본부△궤도토목처장 박진용△건축처장 진욱수△전철처장 전공준△신호처장 송종수△정보통신처장 양영민△기지차량처장 정영수◇경영본부△인재개발처장 최윤정△계약처장 우현구△재산운영처장 정백◇수도권본부△경영지원처장 김태은△시설관리처장 한승우△신안산선사업단장 김대한◇GTX본부△경영지원처장 민병창△시설관리처장 정종진△GTX-A사업단장 김문수△GTX-B사업단TF장 이창규△GTX-C사업단TF장 차두표◇영남본부△경영지원처장 박성선△시설관리처장 김진환△동해선사업단장 오재훈◇호남본부△경영지원처장 권혁△시설관리처장 황용하△호남고속사업단장 김종민◇충청본부△경영지원처장 이현철△시설관리처장 홍석진△서해선사업단장 배상호△평택오송사업단TF장 김효두◇강원본부△경영지원처장 김호중△시설관리처장 최영환△중앙선사업단장 장동삼
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