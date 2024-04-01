[인사] 한국관광공사 外

◆한국원자력연구원△선진원자로연구소장 조진영
◆한국보건사회연구원△연구기획조정실 예산기획팀장 양주형△경영지원실 총무관리팀장 임정현
◆세종문화회관△공연제작1팀장 김아림△발레제작팀장 조혜진△공연장운영팀장 김지민
◆YTN◎보임[실국장]△감사실장 김상익△라디오센터장 임승환△DMB센터장 박희천△시청자센터장 김정회△기획조정실장·미래전략실장 김현우△경영지원실장 최유석△마케팅국장 최재민△미디어사업국장 유충섭△타워사업국장 김태현△보도국장 김응건△보도제작국장 김승재△해설위원실장 류재복△2TV국장 정동균△글로벌센터장 신현준△사이언스TV국장 한정호△디지털국장 김진두△영상국장 김태운△디자인센터장 범희철△인프라국장 정해붕△제작기술국장 오민철[부국장]△보도국 편집부국장 김호준△〃 취재1부국장·정치부장 박홍구△〃 취재2부국장·사회부장 황보연△〃 취재3부국장·국제부장 김희준△디지털국 디지털총괄부국장 기정훈
◆스포츠조선△국장 홍진혁△부국장 이재훈 정현석 권인하 노주환 최만식 전영지 안홍식 이영덕△부장 문성원 고재완 허상욱 김홍재 박훈 임천수
◆충남대△교학부총장 민윤기△연구산학부총장 이승구△교무처장 이영원△학생처장 민경택△기획처장 조철희△연구처장 임남형
◆동국제약[부사장]△ETC사업본부 강종한[전무이사보]△R&D본부 박신정△신제품개발실 유기웅△개발기획실 이희자△재무기획실 김홍기△헬스케어뷰티사업부문 함명진
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