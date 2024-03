[오늘의 QT] 2024.4.1

복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고.(시 1:1)Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.(Psalms 1:1)히브리어 원문의 1절을 직역하면 “복되도다 그 사람이여”라고 돼 있습니다. 히브리어 ‘에셰르(esher)’는 행복이나 만족의 의미를 지닌 복으로 번역된 단어입니다. 에셰르는 히브리어 아샤르(ashar)에서 파생됐으며 ‘똑바르다’ ‘옳다’는 의미입니다. 복 있는 사람은 세 가지를 하지 않는 사람입니다. 첫째 악인들의 꾀를 따르지 않습니다. 꾀를 따른다는 것은 악인의 말을 듣고 그것을 마음에 담아두고 이를 행동으로 옮기는 것입니다. 그렇게 하면 성공하는 것 같지만 실상은 패망으로 가는 길입니다.둘째 죄인들의 길에 서지 않습니다. 죄인의 길에 선다는 표현은 지속해서 악인의 행위를 여러 번 반복해 습관이 됐다는 것을 뜻합니다.셋째 오만한 자의 자리에 앉지 않아야 합니다. 오만하다는 것은 하나님을 두려워하지 않고 다른 사람을 조롱하는 것을 말합니다. 우리는 나보다 남을 낮게 여기는 사람이 아니라 오직 겸손한 마음으로 남을 낫게 여기는 사람이 돼야 합니다.(빌 2:3)백두용 목사(울산 느낌이있는교회)=장로회신학대학원(M.Div.), 지저스커피트럭 선교회 대표GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지