[오늘의 QT] 소망의 빛

오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개 치며 올라감 같을 것이요 달음박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다.(사 40:31)But those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.(Isaiah 40:31)하나님에 대한 우리의 소망은 우리를 지탱해 주는 강력한 힘입니다. 이 소망은 우리가 겪는 모든 어려움 속에서 비치는 한 줄기 빛과 같아서 방향을 제시하고 길을 밝힙니다. 하나님을 향한 신뢰가 깊어질수록 우리는 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 소망을 갖게 됩니다. 이 소망은 우리의 믿음을 더 견고히 하며 삶의 도전을 극복할 수 있도록 영감을 줍니다.우리의 소망은 오직 하나님께서 주신 약속에 근거합니다. 이 소망을 마음에 품고 살아가면 어떠한 상황에서도 희망을 잃지 않을 수 있습니다. 삶에 긍정적인 변화를 가져올 힘도 발견하게 됩니다. 하나님께 대한 여러분의 소망을 강화하며 그분이 삶 가운데 이뤄갈 놀라운 일을 기대해 보십시오. 오직 여호와를 의지하는 자는 새 힘을 얻을 것이며 독수리가 하늘 높이 솟아오르듯 올라갈 수 있습니다. 그런 사람은 뛰거나 걸어도 지치지 않을 것입니다. 하나님의 소망이 여러분의 마음을 밝히고 모든 어려움을 넘어서는 힘을 제공하길 소망합니다.김동영 목사(바람길교회)