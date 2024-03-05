[인사] 여성가족부 外

◆농촌진흥청◎승진[고위공무원]△국립식량과학원 남부작물부장 정병우△국립원예특작과학원 인삼특작부장 김대현△국립축산과학원 축산자원개발부장 조용민[과장급]△국립식량과학원 남부작물부 밭작물개발과장 정지웅◎전보[과장급]△국립식량과학원 기획조정과장 김춘송
◆고려대△노동대학원장 김진영△대학원혁신본부장 송문정△크림슨창업지원단장 이병천△인권·성평등센터장 윤조원△중앙실험동물센터장 김형기△민족문화연구원장 허은△국제개발협력연구원장 최재욱
◆목원대△대학혁신본부장·DSC공유대학 학장 강현영△대학일자리플러스본부장 우광명△공과대학 학장 최정우△웹툰애니메이션게임대 〃 김성민△영자신문사 주간교수 이종복△지방대학활성화사업추진단장 전새봄△대학일자리플러스본부 취업담당관 백승재◎전보△총무처장·미래창의평생교육원장 이상영
◆한국감정평가사협회[상근임원]△선임부회장 김현철△운영부회장 장선식△기획이사 이능복△추천정보이사 양재성[감사]△이창규 이왕범 정건목[위원장]△기획위원장 이능복△감정평가적정성심의위원장 김호성△윤리조정위원장 김문석△징계위원장 임형욱△연수위원장 이호현△부동산조사평가협의회 위원장 장선식△국제위원장 손백승△감정평가정보위원장 김정환△공제사업위원장 황인선△법원감정인추천위원장 황순창△감정평가심사위원장 이경도△감정평가업자지정추천위원장 권대중△감정평가기준위원장 이용훈△청년위원장 국광성△금융실무위원장 이능복△보상평가검토위원장 최범진△상생발전위원장 양우석
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