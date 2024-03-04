[인사] 문화체육관광부 外

◆보건복지부[국장급]△장관정책보좌관 최진환
◆한국해양교통안전공단◎보직△해양환경실장 직무대리 이경열△부산지사장 백철호
◆서울관광재단△국제관광·MICE본부장 김만기
◆한국과학기술기획평가원△전략기술기획본부 전략기술정책센터장 김진용△〃 글로벌R&D전략단 글로벌R&D혁신센터장 최동혁△〃 〃 글로벌R&D협력센터장 김혜나△제도성과혁신본부 제도혁신센터 연구윤리자산보호팀장 정정규
◆한국예탁결제원◎보임[부장]△혁신금융실 실장 이경미◎전보[부장]△증권담보부 부장 김용창△전략기획부 성호진△외화증권권리관리부 배재호△증권대행부 김재웅△안전관리부 임창균△홍보부 이민희△KSD나눔재단 사무국장 성보경△재무회계부 최항진△인사부 최순돈△ESG경영부 김진택△총무부 서보성
◆에너지경제연구원△에너지기후정책연구본부 에너지수요분석연구실장 김종우
◆KBS△제작1본부 라디오센터 라디오제작국 CP(부장급) 김홍범△제작2본부 콘텐츠사업국 콘텐츠사업부장 엄태민△〃 〃 지식재산권부장 최용훈△경영본부 경영정보국 경영정보부장 박홍서
◆매일일보△광고마케팅국장 김준영
◆세종대△입학처장 변재문△대외협력처장 송재승△미래교육원장 이동일△산업대학원장 최진호△출판부장 진실로△인공지능융합대학장 송형규
◆조선대부속중△교장 박충훈
◆한독[부사장]△생산본부 윤주연[전무]△기획조정실 김동한[상무]△인사실 오필종
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