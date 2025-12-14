삼성물산, 폴란드 에너지기업과 “유럽 SMR시장 공략 가속화” 맞손

오세철 삼성물산 대표이사 사장(오른쪽)과 미하우 소워보프 신토스그린에너지 회장(왼쪽). 삼성물산 제공

미국 제너럴일렉트릭(GE)과 일본 히타치의 합작사인 GVH(GE Vernova Hitachi Nuclear Energy)가 개발했다. 삼성물산은 지난 10월 GVH와도 유럽·동남아시아·중동 지역 SMR 사업 확장을 위한 협약을 체결한 바 있다.