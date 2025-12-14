시사 전체기사

설국(雪國)이 된 북악산의 아침

입력:2025-12-14 12:50
공유하기
글자 크기 조정

14일 서울 광화문 인근에서 바라본 북악산에 눈이 쌓여 있다.



이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
2030년에 7억 간다…‘낙관론' 나온 비트코인
광주대표도서관 매몰자 전원 수습…4명 사망
엄마 금목걸이 잘라 친구들에게…8살 아들의 황당 ‘플렉스’
“말이 참 기십니다”…李대통령, ‘尹임명’ 인천공항사장 폭풍질타
곰 습격 급증한 일본, 올해의 한자어에 ‘곰 웅(熊)’
미국 압박에… 이스라엘, 가자지구 재건 비용 부담키로
대법관 심사대상 명단에 李 무죄·파기환송심 판사 나란히
경찰, 성시경 전 매니저 횡령 수사 종결…소속사 “처벌 원치 않아”
국민일보 신문구독