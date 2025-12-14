고흥군, 고향사랑기부금 올해 ‘20억’ 달성…우수 답례품 만족 높아

고향사랑기부금 모금액, 9억대서 올해 20억으로 증가



‘고향사랑e음’ 플랫폼 중심 편리한 기부환경 구축



기부자 상담·답례 통합 원스톱 서비스 운영 강화

올해 고향사랑기부금 누적 20억원 달성을 기념하며 공영민 고흥군수와 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 고흥군 제공

전남 고흥군은 올해 추진해 온 고향사랑기부금 모금이 20억원을 달성했다고 14일 밝혔다.



고흥군의 고향사랑기부금 모금액은 2023년 12억3000여만원에서 지난해 9억3100여만원으로 줄었다가 올해 20억원으로 늘었다.



군은 ‘고향사랑e음’을 중심으로 온라인 기부 편의를 강화하고 전국 농협은행과 단위농협 창구를 통한 오프라인 기부 접근성 확보 등 다채널 기부 체계로 신규 기부자 유입과 재기부 확대 등 긍정적인 영향을 준 것으로 분석했다. 위기브, 웰로 등 민간 플랫폼 연계를 통한 다양한 기부 참여 경로 제공도 이바지했다.



또 상담·접수·확인·답례를 통합한 원스톱 상담체계를 운영해 기부자의 불편을 최소화하고 기부자 안내·답례품 홍보·현장 중심 홍보와 12월 연말정산 안내 강화 등 기부 접근성과 관심도를 높였다.



이 가운데 청정 고흥의 우수 답례품이 기부자의 신뢰와 만족도를 높였다. 고흥 특산물인 유자, 수호천사 햅쌀, 한우, 김, 미역, 수산물 등은 높은 품질을 인정받았다.



고흥몰 입점 업체와의 협력을 통해 신선하고 믿을 수 있는 답례품 제공 사례는 '청정 고흥' 브랜드 이미지 강화와 지역 농어업인의 소득 증대에도 보탬을 줬다.



군 관계자는 “많은 분의 관심과 응원이 고향사랑기부제 확산에 큰 힘이 되고 있다”며 “앞으로도 기부자가 체감할 수 있는 편의 개선, 투명한 기금사업 공개, 우수 답례품 운영 등을 통해 신뢰 기반을 강화하겠다”고 말했다.



고흥군은 20억원 달성 성과를 바탕으로 지정기부 확대, 기금사업 활용 내역 공개 강화, 기부 편의 향상 등 기부 선순환 구조를 더 공고히 할 계획이다.



고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



