경주시, 의료·요양·돌봄 통합지원체계 구축
경북 경주시가 고령화 심화로 ‘어르신 7만 시대’를 맞아 지역사회 중심 통합돌봄 체계 구축에 나섰다.
시는 내년 3월 의료·요양·돌봄 통합지원 제도의 전국 시행을 앞두고 지역사회 기반 돌봄체계를 마련하고 관련 사업을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.
사업은 돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 건강하고 안정적인 생활을 이어갈 수 있도록 의료·돌봄·주거 서비스를 연계·통합 제공하는 것이 핵심이다.
지원 대상은 재가급여 수급 노인과 병원 퇴원자, 맞춤형 돌봄 중점군을 포함한 노인과 장애인이다. 국민건강보험공단, 국민연금공단, 한국토지주택공사, 지역 의료기관과 사회복지기관, 장기요양기관 등이 참여한다.
시는 사업 초기 수행 기관 간 유기적인 협력 체계 구축에 행정력을 집중할 방침이다.
사업비 총 9억 9300만원을 들여 대상자 발굴과 접수를 시작으로 사전조사, 국민건강보험공단의 통합판정, 개인별 지원계획 수립과 지원 결정, 서비스 제공, 모니터링 등을 단계적으로 운영한다.
이 과정에서 방문의료 지원을 비롯해 퇴원환자의 지역사회 연계, 가사·이동·식사·목욕 등 일상생활 돌봄, 주거환경 개선, 케어안심주택 운영 등 다양한 돌봄 서비스를 제공한다.
시는 지난 6월 보건복지부 의료·요양·돌봄 통합지원 시범사업에 선정됐으며, 7월에는 통합돌봄TF팀을 신설해 전담 조직을 구성하는 등 본격적인 사업 추진을 위한 행정 기반도 마련했다.
주낙영 경주시장은 “부서별로 나뉘어 운영되던 돌봄과 사례관리 서비스를 하나로 묶어 보다 체계적인 지역돌봄 체계를 구축하겠다”며 “기관 간 협력을 강화하고 행정조직 기능을 재정비해 지속 가능한 통합돌봄 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
